Osvojite partnerove prijatelje uz ovih 7 jednostavnih savjeta: Nemojte glumiti ono što niste

Prijatelji našeg partnera izrazito su bitni, a to i pokazuje činjenica koja tvrdi da se mnogi od nas trude osvojiti ih i svidjeti im se. Naravno da je svakoj ženi ili djevojci bitno da se svidi prijateljima svog partnera i obrnuto, a to možete postići praćenjem ovih jednostavnih sedam savjeta. Uz to, zapamtite da nikako ne smijete glumiti ono što niste jer će to brzo izaći na vidjelo i tek onda vas neće voljeti.

1. Pristanite na druženje s njima

Ključno je pojaviti se. Nemojte odbiti poziv samo zato što ste nervozni da bi vas njegovi prijatelji mogli kritizirati. Ako vam se sviđa vaš dečko, onda će njegovi prijatelji obično biti njegov odraz, pa im dajte priliku da vam pokažu da nisu svi tako loši.

2. Držite se osnova

Nemojte se predstavljati kao da ste na razgovoru za posao. Neka to bude jednostavno, kratko i slatko. Ne iznosite previše detalja o sebi.

3. Ponesite sa sobom poslastice

Ako znate peći ili kuhati, dečki će vas definitivno voljeti. Svi znaju da frajeri vole hranu, stoga se pobrinite da je ukusna i da im nekad napravite male poslastice.

4. Uključite se u zanimljiv razgovor

Dečki vole dobar razgovor, samo pazite da ne dođe do sukoba zbog različitih mišljenja. Držite stvari pod kontrolom i poštujte svačije stajalište.

5. Pokažite da ste sretni

Pokažite njegovim prijateljima da ste sretni sa svojim partnerom, ali ograničite se na jednostavne geste i nikako nemojte pretjerivati s izražavanjem ljubavi.

6. Nemojte previše analizirati

Razmišljanje u nedogled može vas deprimirati. Opustite se i budite zahvalni što se možete svi zajedno družiti. Nije uvijek lako ući u partnerovu grupu.

7. Pronađite način za zabavu

Opustite se i uživajte u trenutku. Ako mislite da se nećete moći s njima opustiti jer su muškarci i jer su prijatelji vašeg partnera varate se. I s njima se možete dobro zabaviti. Igrajte beer pong ili druge zabavne igre, piše Your Tango.



