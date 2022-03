7 savjeta kako lošu fazu u vezi preokrenuti u dobru: Prisjetite se što volite na partneru...

- Nitko nije otkrio ništa posebno oko te famozne sedme godine u vezi, tako da se parovi ne bi trebali posebno bojati tog perioda. Na drugu stranu, istraživanja su pokazala da u prosjeku zadovoljstvo vezom drastično pada nakon prvih par godina veze, u trenutku kad veza postaje ozbiljna - objasnio je Karl Pillemer, autor knjige 30 lekcija za ljubav za Huffington Post.

7 savjeta kako da lošu fazu u vezi preokrenete u dobru:

1. Zapitajte se je li u pitanju vaš brak ili nešto drugo zbog čega ste bezvoljni

- Ako se približavate sedmoj obljetnici veze i želite prekinuti odnos s partnerom, razmislite je li u pitanju samo želja za promjenom. Smatrate li da vaš odnos stagnira ili da je dosadan, sagledajte svoj život u cjelini. Je li vaša veza ušla u kolotečinu ili općenito vaš život? Ljudi mogu prenijeti osjećaj dosade ili nedostatka entuzijazma iz jedne sfere života u drugu, na primjer ljubavnu, a da njihov partner nema veze s tim - objašnjava psihologica Marie Land.

2. Podsjetite se zašto ste zahvalni na svom partneru. I to mu pokažite.

- Zapitajte se jeste li zahvalni što imate jedno drugo. Ako se ispostavi da nemate baš puno razloga za zahvalnost, sada je idealno vrijeme da se pitate što je tome uzrok. Kad otkrijete razloge manjka zahvalnosti, bilo bi dobro da pokažete na čemu jeste zahvalni, koliko god te stvari bile male. Ako ne možete pronaći nešto na čemu biste bili zahvalni, onda to trebate shvatiti kao pokazatelj puno većih problema u vezi. Samo razgovorom možete doći do srži svojih problema - objašnjava Gary Brown, bračni i obiteljski terapeut.

3. Imajte na umu da faza medenog mjeseca ne traje vječno

- Svaka veza je u početku uzbudljiva, ali s vremenom prerasta u staru, ponekad dosadnu, ljubav. To se događa oko druge obljetnice veze, kad se euforija, koja nije održiva našim tijelima, pretvara u bliskost. Razgovarao sam s mnogim razvedenim ljudima koji su odlučili prekinuti svoju vezu nakon dvije godine i često ti ljudi su nakon toga ponovo ulazili u veze, koje su ponovo bile neuspješne. To je pravi izazov u braku: Moramo prihvatiti stvarnost da s vremenom veze postaju rutina koja nije uzbudljiva, ali je bazirana na puno bitnijem prijateljstvu, sigurnosti i uzajamnom predanošću - izjavila je Iris Krasnow, autorica knjiga Tajni život žena i Predavanje u braku.

4. Pokažite interes za partnerove hobije

- Priključite se partneru u nekom njegovom hobiju, koliko god bili nezainteresirani za to. Kad veza postane rutina, često dio problema postanu i interesi partnera koji nemaju veze s vama. Dugogodišnji brakovi su uspješni jer im je bitniji partner od vlastitog slobodnog vremena. Izaberite vrijeme i u jednom trenu se pridružite svojem partneru. Ako on voli ratne filmove (a vi baš niste oduševljeni), iznenadite ga i kupite ulaznice za kino i odvedite ga pogledati novi ratni film. Pružite njegovom interesu još jednu priliku, možda vam se ovaj put svidi - savjetuje Karl Pillemer, profesor na Sveučilištu Cornell u New Yorku.

5. Zaboravite pojam 'idealna veza'

- Ako želite da vam sve u životu bude savršeno posloženo - imate problem. Najbolji brakovi nikad nisu savršeni. Bajke su prekrasne, ali to su samo bajke i imaju jako malo sličnosti s pravim životom. Ako želite imati uspješan brak morate se pomiriti da vaša veza ni vaš partner ne mogu biti savršeni. Ovakve iluziju donose veliku količinu stresa u vezu i povećavaju izglede da ćete se na kraju razvesti - izjavio je Gary Brown, bračni terapeut.

6. Nemojte prestati razgovarati ili dodirivati se

- Ako ne razgovarate, onda se ne dodirujete. Ako se ne dodirujete, onda imate problem. Seks je jako zabavan i može smanjiti napetosti u odnosu, ali nije lijek za stres koji vas okružuje na svakodnevnoj bazi - objašnjava Iris Krasnow.

7. Volontirajte zajedno

- Stari bračni parovi s kojima sam razgovarao pronašli su 'čaroban lijek' s kojim su uspjeli začiniti svoju vezu - zajedno su počeli volontirati. Pronađite zajedničku aktivnost i pomozite drugima. Nije bitno je li u pitanju pomoć okolišu, volontiranje u skloništu za životinje ili neka druga humanitarna aktivnost... Zajednički trud kako bi svijet postao barem malo boljim mjestom je moćni osvježivač veze - zaključio je Karl Pillemer.

