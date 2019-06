Otac (35) ima još šest mjeseci života: Imam samo jednu želju

Damien Waterhouse (35) i njegova partnerica Kristy Ball koji žive u Townsvilleu, na sjeveru Queenslanda u Australiji, godinama su planirali vjenčanje, no stalno je bilo drugih prioriteta i nisu to uspjeli 'ubaciti' u raspored ni nakon što im se prije četiri godine rodio sinčić Daine.

Foto: Schreeenshot/youtoube/GoFoundMe

Damienu je nedavno dijagnosticiran rak gušterače i liječnici su mu dali tek šest mjeseci života. Njegova posljednja želja je da se vjenča s Kristy, a sad su u situaciji da možda neće ni imati dovoljno vremena za to.

- Zajedno smo već 17 godina i često smo razgovarali o vjenčanju. No kupili smo kuću, radili i cijelo vrijeme mislili da ćemo za brak imati vremena - priča Kristy. Kako je Damien patio od nadutosti i bolova u trbuhu, javio se u bolnicu i u jednom trenutku svijet im se okrenuo naopako.

Foto: Schreenshot/youtoube/GoFoundMe

- Liječnici su mu rekli da će se rak u njegovom tijelu u samo nekoliko mjeseci proširiti na cijeli organizam, na bubrege, jetru, želudac i kad mi je to javio, srušila sam se na koljena i počela plakati - rekla je.

Par je do tada bio koncentriran na to kako će otplatiti hipoteku na kuću koju imaju, no sad su morali odrediti druge prioritete.

Tako je Damien napisao božićne i rođendanske čestitke za svoga sina za vrijeme kad više neće biti uz njega, a dvoje mladih odmah je počelo planirati i vjenčanje, u srpnju ove godine.

Foto: Schreenshot/youtoube/GoFoundMe

Situacija s kojom se suočila obitelj izazvala je veliku pažnju u njihovom gradiću, pa je voditelj na lokalnom radiju Guy 'Cliffo' Clifton izjavio kako će osobno obaviti vjenčanje, dok su bliski prijatelji pokrenuli GoFundMe stranicu za skupljanje priloga umjesto vjenčanog dara, kako bi ublažili financijski stres, prenosi Daily Mail.

- Damien i Kristy, oduvijek su bili ljudi na koje su se drugi mogli osloniti, znajući da će odložiti svoje obaveze da bi pomogli drugima. Oni su pošteni, pouzdani, velikodušni, vrijedni ljudi koji nikada ne traže pomoć za sebe, a zaslužili su je - piše na stranici.

Svaki, pa i najmanji prilog, bit ce pomoć za njih jer obitelj sada živi bez redovitih prihoda, pa će oni koji pomognu omogućiti da lakše prožive ove posljednje, dragocjene zajedničke mjesece.