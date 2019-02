Mislila je da uspješno mršavi, a zapravo je imala rak gušterače

Liz Oakley, 65, iz East Kilbridea u Škotskoj, je bila jako zadovoljna kad je primijetila kako brzo gubi kilograme nakon što je u listopadu 2017. godine se odlučila na nisko-kaloričnu dijetu.

No, mjesec dana kasnije počela je osjećati mučninu, a mokraća joj je bila sve tamnija i tamnija. Do siječnja prošle godine koža joj je požutjela, što ju je potaknulo da ode kod doktora.

Ubrzo, točnije 6. siječnja 2018. dobila šokantnu dijagnozu - treći put joj je dijagnosticiran rak. Već se dva puta borila s rakom dojke, 2007. i 2012. godine.

- Ja sam jaka, ali ovo me je potpuno izbacilo iz takta. Došlo je niotkuda. Doktor me poslao u bolnicu gdje je otkrivena 'blokada'. Nemam pojma kako, ali jednostavno sam znala što je u pitanju. Rekla sam im: 'Rak je, zar ne?' - rekla je gđa Oakley.

- Rečeno mi je da sam u drugom stadiju raka, a da sam duže čekala da dođem u bolnicu da danas vjerojatno više ne bih bila živa - ispričala je za Daily Mail.

Gospođa Oakley, koja ima troje odrasle djece - Louise (35) Petera (33) i Aidena (30) - borila se protiv raka dojke radioterapijom, a potom je napravila i mastektomijom. Nakon nekoliko godina dobrog zdravlja, krajem 2017. godine počela je gubiti na težini.

- Pridružila sam se grupi za mršavljenje prije nekoliko mjeseci, pa sam zbog gubitka težine bila jako sretna, jer sam mislila da dijeta funkcionira - rekla je gospođa Oakley.

- Zapravo sam se osjećala jako zadovoljno sama sobom, govoreći ljudima da sam izgubila na težini jer nisam, kao inače, prije Božića jela sve moguće slatkiše - prepričala je.

Krajem prosinca, osjećajući mučninu i manjak apetita, gospođa Oakley je primijetila da joj je mokraća jako tamna. Nakon što je njezina kći rekla da joj je koža neobične boje, znala je da mora otići kod doktora.

- Pitala me je zašto sam tako žućkaste, narančaste boje - reče gospođa Oakley.

- Nosila sam obojene naočale, pa zapravo nisam ni primijetila boju svoje kože, ali kad sam ih skinula, izgledala sam narančasto - ispričala

Nazvala je hitnu službu te je otišla u Kentovu pomorsku bolnicu Medway, gdje je odmah primljena. Čim je došla, doktori su proveli niz testova i ubrzo otkrili zabrinjavajuću blokadu na gušterači. Tada joj je službeno dijagnosticiran rak gušterače i upućena je na operaciju u bolnicu Kings College u južnom Londonu.

Briga koju sam primila bila je nevjerojatna. Sve kao da je teklo, išlo je svojim redom, a dobila sam i dobar termin za operaciju - reče gospođa Oakley.

- Kad sam došla doma nakon dijagnoze napravila sam ono što svi rade - googlala sam svoje simptome. Čitala sam sve te strašne priče i loše statistike o stopama preživljavanja i nisam htjela postati jedan od tih priči - priča gospođa Oakley.

Samo 12 dana nakon dijagnoze, gospođa Oakley je otišla pod nož kako bi uklonila gušteraču, duodenum (prvi dio tankog crijeva) i žuč. Iako ostaje vječno zahvalna što su ju tako brzo operirali, bila je zapanjena tako naglim propadanjem tijela dok je čekala operaciju.

- Za nekoliko tjedana izgubila sam više od 13 kilograma. Bila sam šokirana time što sam odjednom postala krhka stara žena. Ali osjećam se tako sretno što sam dobila njegu koju mi je bila potrebna - rekla je.

- Želim da ljudi znaju da je moguće pobijediti rak gušterače. Čitaš o pogrešnim dijagnozama i kako doktori ljude znaju otpustiti misleći da pretjeruju li da im nije ništa strašno, ali ja sam živi dokaz da možeš preživjeti ako je sve učinjeno ispravno - objašnjava.

Nakon operacije i kemoterapije, gospođa Oakley imala je kemoradioterapiju - kombinirani tretman - kako bi ubila stanice raka na rubu područja gdje je tumor kirurški uklonjen.

Ona i dalje ide redovite preglede i sastaje se s doktorima koji prate njezin oporavak. Zbog nesigurnog položaja njenog tumora - blizu krvnih žila - doktori ne mogu garantirati da rak neće ponovo pojaviti, ali za sada se gospođa Oakley osjeća pozitivno.

Nakon postavljanja dijagnoze, dobila je potporu dobrotvorne organizacije za borbu protiv raka gušterače u Velikoj Britaniji i gospođa Oakley je poduprla njihov poziv vladi da se svi pacijenti s rakom gušterače liječe u roku od 20 dana od postavljanja dijagnoze.

Nada se da će njezina priča podići svijest o simptomima raka gušterače - kao što su bol u leđima i trbuhu, neobjašnjivi gubitak težine, žutica, mučnina i problemi probavljanja hrane.

- Ljudi znaju simptome raka dojke, znaju simptome raka testisa, znaju otići kod doktora ako pronađu kvržicu - ali nisu svjesni raka gušterače - kaže Oakley.

- Nisam imala pojma da to što mi se događa je sve povezano - objasnila je gospođa Oakley.

- Rak gušterače je užasan, a uzima više života nego što se ljudi uspije od njega izliječiti, ali nije svaka priča o propasti i tami. Evo me, godinu dana poslije, radim stvari za koje nisam mislio da ću ikad raditi.

- Ako me opet za pet godina pogodi rak, to je još pet godina duže nego što bi ih imala da doktori nisu odmah reagirali. Apsolutno vjerujem da to možemo pobijediti ako se više ljudi dijagnosticira brže - optimistično je zaključila gospođa Oakley.

Udruga Rak gušterače UK poziva vladu Velike Britanije i da postavi novu administraciju zahvaljujući kojoj će se pacijenata kojima je dijagnosticiran rak gušterače započeti liječenje u roku od 20 dana do 2024. godine.

Više od 90.000 ljudi već je potpisalo peticiju za traženje bržeg postupanja koja se zatvara 18. veljače.

