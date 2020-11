Otišao je na vikend s novom curom, a bivša mu očistila stan

Njen je bivši dečko otišao na odmor s novom djevojkom te ju je zamolio bi li mogla dovesti u red njegov balkon. No, kad je ova žena luda za čišćenjem započela s poslom - naprosto se nije mogla zaustaviti

<p>Većina ljudi teško nalazi motivaciju za čišćenje vlastitog doma, a kamoli da bi se natjerali čistiti nečiji tuđi. No,to nije slučaj s Auri Kananen, TikTok zvijezdom s preko 1,8 milijuna pratitelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje</strong></p><p>Auri, poznata po svojoj ljubavi, pa čak i opsjednutošću čišćenjem, pokazala je da toliko voli urednost da joj nije bio problem ni očistiti stan bivšeg dečka dok je on bio na odmoru sa svojom novom djevojkom.</p><p>I ne samo to, već je cijeli posao obavila besplatno, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13210157/cleaning-mad-woman-tidies-ex-boyfriend-house-free/">The Sun</a>.</p><p>Na početku videa Auri je objasnio kako je u početku zatražio pomoć u čišćenju svog prljavog balkona. Ali kad se bacila na zadatak, opsesivna čistačica nije si mogla pomoći. </p><p>Tijekom čišćenja Auri je na kraju preuredila ladicu za pribor za jelo, garderobni ormar i kuhinjske ormare.</p><p>Napisala je: 'Jednom kad sam započela, nisam mogla prestati. Tako sam na kraju organizirala cijelu njegovu kuću!'</p><p>Vrijedna je 27-godišnjakinja također presavila ručnike u oblik labudova i ostavila ih na krevetu, a na WC papiru je napravila ukrasnu mašnicu, što naziva 'svojim potpisom'.</p><p>Povrh svega, obrisala mu je sobne biljke i uredila kuhinju prije nego što je napokon završila.</p><p>Video je skupio preko 650 tisuća lajkova - a ljudi u komentarima ostali su zaprepašteni zašto je Auri uopće pristala na to.</p><p>Jedna je napisala: 'Da se vratim u stan dečka i da je njegova bivša sredila sve dok nas nije bilo, bila bih luda'.</p><p>Druga je dodala: "Svi su toliko usredotočeni na to da pospremaš kuću svog bivšeg. No, gledajući ovaj nered koji ostavlja za sobom, mislim da si imala sreću što si se spasila i jasno mi je zašto je bivši'.</p>