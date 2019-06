Otišla je s vjenčanja jer žene i muškarci nisu dobili istu hranu

Na portalu Mumset jedna žena požalila se kako je vjenčanje njene kolegice s posla bilo 'savršeno ugodno', sve dok nije vidjela da je jelovnik za muškarce drugačiji od onog za žene. Muškarci su tako, na početku večere, dobili rižoto od gljiva, dok su žene dobile kozice. Drugi slijed za muškarce sastojao se od pečene govedine, a za žene je bila spremljena piletina. Za kraj je muškarcima poslužen desert od čokolade, a žene su dobile voćni desert.

Foto: Dreamstime

Žena je napisala: "Svi su za stolom bili u šoku vidjevši podijeljene menije, no nitko nije ništa rekao. Ja sam odlučila otići. Navodno su roditelji mladenaca vrlo konzervativni, no znam da je mladenka feministkinja pa mi nije jasno kako je to dopustila".

Premda su se svi s njom složili da su 'drugačija pravila i drugačiji jelovnici smiješni', većina ih je bila mišljenja i da ona nije zbog toga trebala odšetati s vjenčanja kolegice.

"Ovakva su pravila smiješna, no nije bilo u redu od tebe zbog toga otići", "Mislim da si malo pretjerala sa svojom reakcijom", "Trebala si se samo našaliti s cijelom tom situacijom" i "Netko je platio cijelo jelo za tebe i ti si odšetala? Mislim da si bezobrazna", bili su neki od komentara, prenosi The Mirror.