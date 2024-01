Otišla na operaciju stražnjice iako ju je čak 10 doktora odbilo: 'Bila sam skroz razderana'

Nasrin Cornfield-Smith (38) uporna je u svom modeliranju vlastitog tijela. Iako je dobila odbijenicu mnogih liječnika, na koncu je završila kod onog koji je pristao staviti joj implantate u stražnjicu. Naime, navučena je na filere od kad je imala 18. godina.

Smatrala je da će time nestati njezina nesigurnost, no samo se nakrcala filerima.

- Mislim da je kirurg bio nemaran jer je znao da imam puno filera u stražnjici i mislim da je vjerojatno trebao reći 'ne' jer sam pitala deset drugih kirurga i oni su me odbili. Ali, pomislila sam, pa pronaći ću nekoga tko će htjeti, i jesam, no to mi je trebalo biti upozorenje - ispričala je.

Nasrin je zato odlučila odići na operaciju u stranu zemlju. Na koncu je, nakon procedure, došlo do komplikacija.

- Rana se otvorila i implantati su se mogli vidjeti, bilo je to stvarno jako loše iskustvo. Nisam dobila odgovarajuću njegu i nisam znala da se ne smije hodati uokolo. Oporavak je apsolutno užasan, to je najgora operacija koju sam ikada imala - kaže Nasrin.

- Nikada prije nisam imala problema s operacijom i moglo je biti puno gore nego što je bilo. Rana je djelovala kao rupa, čistila sam tekućinu iz nje svaki dan i morala sam letjeti natrag u tu zemlju kako bi mi implantate izvadili - dodala je.

Iako ona ne vidi ništa loše u odlasku u drugu zemlju na plastičnu operaciju, sada ističe da treba biti uvijek oprezan. Naime, netko će reći da može još jedna operacija i onda može doći do problema.

Na tretmane je krenula s 18 godina, sada ima filere posvuda - u obrazima, bradi, usnama, oko očiju.

Bila je nesigurna, slavni su joj bili uzor.

- Zato sada naglašavam ljudima da posao morate obavljati iznutra jer vanjski rad ne rješava sve, to je proces koji se sastoji od dva dijela. Kirurzi su mi napravili mnogo zahvata koji su bili loši. Jednostavno nisam razumjela da su mi samo htjeli uzeti novac - požalila se.

Na koncu je u 31. godini i sama odlučila postati estetska praktičarka jer je željela promicati etičke postupke i biti iskrena kada operacija pođe po zlu.

Sada ima 38 godina te je imala niz zahvata.

Svoje zahvate dijeli i na svom TikTok profilu, Aesthetic Clinic London, gdje daje savjete, a ujedno je otkrila muke kroz koje je prošla s implantatima za stražnjicu.

- Mislim da zbog recesije ima toliko ljudi koji kažu da se žele baviti estetikom, ali nemaju nikakav stvarni interes za to. Njih nije briga za ljude, oni taj posao vide samo kao novac, po mom osobnom mišljenju - kaže Nasrin.

Dok su je neki ismijavali - koristila je filere, liposukciju, implantate u stražnjici, operaciju grudi, rinoplastiku, podizanje obraza, podizanje usana i botox - Nasrin i dalje želi priča o tome te želi otkriti sve na što je išla.

U jednom videu je nabrojala sve zahvate koje je napravila te ostala iznenađena komentarima.

- Bila sam šokirana količinom ljudi koji su mi zahvalili što sam iskrena i transparentna, to samo pokazuje da su ljudi jako sumnjičavi i da ne vjeruju ljudima - zaključila je, piše The Sun.