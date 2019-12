Otkad je prekinuo vezu, samo izlazi, luduje vani i previše pije

Dragi Mevludine,

osjećam se strašno tužno i zabrinuto. Imam veliki problem sa sinom. Odnos je nikakav jer je on stalno nervozan i ljutit. Bio je u dugogodišnjoj vezi koja je pukla, a sad je katastrofa. Upao je u neko loše društvo. Kad ne radi, samo lumpa i luduje vani. Počeo je i piti, najviše vikendom. Molim vas da pogledate ima li budućnosti za njega, očekuje li ga kakva veza koja bi prerasla kasnije u brak. Želim da ima djecu i obitelj. Moja je velika želja da se obiteljski odnosi srede, da bude više mira i blagoslova u kući. On ima svoj stan, no molim boga da se smiri i nađe nekoga s kim bi osnovao obitelj.

šifra: zabrinuta majka

Odgovor:

Vidim da je vaš sin oduvijek bio na svoju ruku, tvrdoglav je i neposlušan, dobar prema svima osim prema sebi. Prije je ipak bio smireniji, no razočarao se u ljubav i krenuo za lošim društvom, a tu je i alkohol. Vidim da ćete s njim imati puno problema u budućnosti, morat će se potruditi i početi više raditi na sebi. Trebao bi otići psihijatru jer je kriza već uzela maha. Alkohol je također napravio svoje, treba mu što prije pomoći jer on još nije dovoljno zreo. I sami ste primijetili da je postao ljutit i agresivan te da zna biti vrlo neugodan. Stoga je nužno da netko s njim porazgovara te mu pokaže bolji i sretniji put. Tek kad izađe iz krize, može kovati planove za obitelj, mlad je i ima dobre šanse da se izvuče iz svih neprilika. Treba mu pomoć i zbog alkohola, a tek kasnije je moguća obitelj. Budite strpljivi, sve će na kraju ispasti dobro.

Sretno.

