'Otkad nam je otac umro, polusestra ne želi čuti za mene'

Dragi Mevludine,

uskoro će biti deset godina kako mi je otac preminuo. Dok je bio živ, sa sestrom po ocu sam imao kakve takve kontakte. Otkako je umro, moja sestra ne želi ni čuti za mene. Pružam joj ruku pomirenja na sve načine, ali ona sve to odbija, i to gotovo deset godina. Kroz sve te godine nisam vidio ni nju ni njezinu djecu, ima dva sina, a i oni me odbijaju vidjeti.

Htio bih da između mene i njih dođe do pomirenja, ali oni to nikako ne prihvaćaju. Hoće li doći do pomirenja? Hoće li ona tražiti pomirenje i hoće li njezina djeca uspostaviti ikakav kontakt sa mnom? Ja sam bio dijete od 13 godina kad mi je otac umro, a ona je bila majka s dvoje djece. Zašto je to tako? Zašto je tako tvrda, majke nam nisu iste, ali otac nam je isti i moja majka bi htjela da dođe između nas do kontakta, ali ne ide. Dokad će to biti tako?

šifra: Tužan

Odgovor:

Vidim da ste energičan mladić te da imate vrlo blagu i finu narav, senzibilnu energiju. Vrlo ste strpljivi i emotivni, ali nažalost i vrlo osjetljivi kad je vaša sestra u pitanju. Ona je s vama komunicirala dok vam je otac bio živ, ali nakon njegove smrti više nije imala interesa i koristi od vas. Žalosna je to situacija, ali čovjek treba živjeti s tim i biti realan. Nemojte očajavati jer ona nije emotivna kao vi. Jednostavno je drugačija i vi biste je trebali takvu prihvatiti.

Teško da će ovdje doći do kontakta s njezine strane, ona živi svoj život. Čak ni njezina djeca to ne žele i ja, da sam na vašemu mjestu, ne bih više inzistirao na sastancima i viđanjima. Imate dovoljno samopouzdanja i stoga mislite na sebe i svoju budućnost. Vidim vam dobar i prosperitetan život na svim poljima, a u ljubavi i financijama posebno. U iduće dvije godine imat ćete razloga za veselje i slavlje. Nemojte više tražiti sastanke sa sestrom, posvetite se sebi i napokon prihvatite realnost. Sretno.