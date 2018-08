Otkazali su mi let i uspjela sam 'utjerati' 4440 kuna odštete

Upornost se zaista isplati. Trebalo mi je mjesec i pol da od jednog europskog avioprijevoznika dobijem odštetu za otkazani let, govori nam putnica koja je u lipnju od Washingtona do Zagreba preko Frankfurta putovala 40 sati.

Tek nakon više mailova avioprijevozniku i Europskom centru za zaštitu potrošača, koje djeluje pri Ministarstvu gospodarstva, odgovorili su joj, ispričali se i najavili da će joj isplatiti 600 eura u kunskoj protuvrijednosti, što je oko 4440 kuna.

Foto: dreamstime

'Prišarafit ćemo dio na pisti'

- U zračnoj luci Dulles u Washingtonu u SAD-u ukrcali smo se u avion u 15 sati. Trebao je poletjeti 40 minuta kasnije te je dorulao do piste. Tijekom dva sata, koliko smo sjedili u zrakoplovu, pilot nas je obavijestio da postoji problem sa sustavom za uzlijetanje i slijetanje, potom da će im druga aviokompanija posuditi dio koji će prišarafiti na pisti, da bi potom otkazali let i vratili nas u zračnu luku. Nakon što smo podigli prtljagu, tri smo sata stajali u redu s ostalim putnicima koji su čekali regularne letove. Na kraju smo saznali da sljedeći let imamo tek sljedećeg dana u 18.10 sati - prisjeća se naša sugovornica (podaci poznati redakciji).

Djelatnica na šalteru joj je dala posjetnicu aerodromskog hotela, no svi hoteli bili su bukirani.

Foto: thinkstock

Bez hrane i novca

- Gotovine nisam imala jer sam prije ulaska u avion potrošila sve preostale dolare, a novac s bankomata nisam mogla podići jer za podizanje gotovine na području SAD-a treba autorizacija domaće banke. Sve to vrijeme nisu nam bili organizirani obroci: ni večera ni doručak - objašnjava putnica koja je s kolegama uspjela nekako bukirati sobu 23 kilometra udaljenu od aerodroma. Aviokompanija je ponudila vouchere za taksi, ali oni su se morali platiti gotovinom te je s kolegama do hostela koristila prijevoz Uberom.

- Sljedećeg jutra došli smo na šalter avioprijevoznika i saznali da ne možemo na let u 18.10 sati jer je rasprodan, a sljedeći je u 19 sati. Pritom nas je djelatnica na šalteru upozorila da nećemo stići na vezani let iz Frankfurta za Zagreb u podne, a da je sljedeći u 18 sati. Napomenula nam je da jesti možemo isključivo na boarding pass, i to u vrijednosti 15 dolara - svjedoči putnica. Iako je sve prepuno restorana u kojima se može jesti na voucher, avioprijevoznik ga je, tvrdi putnica, odbio dati te su 15 dolara mogli potrošiti u dućanu sa sendvičima, sokovima, grickalicama i vodom.

Foto: Dreamstime

Kompanija iz EU mora platiti

- Sendviči su bili nejestivi, ali glad ne pita. Uglavnom, kad smo poletjeli, bila sam najsretnija na svijetu. Jedva sam čekala zagrliti petogodišnju kćer koja se rasplakala što joj, zbog otkazanog leta, nisam bila na završnoj vrtićkoj priredbi - kaže nezadovoljna putnica.

U prigovoru avioprijevozniku pozvala na Frankfurtske tablice, u kojima je do najsitnijih detalja razrađena cijena svega što se odnosi na propušteni let, te EU Zakon o pravima putnika u zračnom prometu. Ako je riječ o europskom avioprijevozniku, svaki građanin EU ima pravo tražiti odštetu. I dobit će je ako ustraje.

Foto: Dreamstime

Provjerite je li avioprijevoznik u prekršaju, pišite prigovor i budite strpljivi

1. Prigovor - Uputite pisani prigovor avioprijevozniku. Pozovite se na Frankfurtske tablice i propise Europske unije o pravima putnika u zračnom prometu. Budite oštri, ali pristojni.

2. Viša razina - Javite se Europskom centru za zaštitu potrošača koji djeluje pri Ministarstvu gospodarstva. Kad dobiju vaše dokumente i uvedu vas u sistem, šalju prijavu nadležnoj zemlji.

3. Isprika i uplata - Na vaš će mail, kad se najmanje nadate, stići odgovor od avioprijevoznika u kojem će vam se ispričati i tražiti IBAN kako bi vam uplatili 600 eura odštete.