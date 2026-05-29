Otkrijte najmirnije plaže u Europi - tu su i naše hrvatske

Ako tražite plaže bez gužvi, buke i turističke vreve, ovo su mjesta koja nude upravo to. Sve su odabrane zbog svoje izoliranosti, teže dostupnosti i prirodne očuvanosti. Na njima ćete pronaći rijetku stvar u Europi. Pravi mir uz more
U nastavku pogledajte najmirnije plaže u Europu i koje su najmirnije u Hrvatskoj.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najmirnije plaže u Europu i koje su najmirnije u Hrvatskoj. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najmirnije plaže u Europu i koje su najmirnije u Hrvatskoj.
| Foto: Canva/123RF
FILIKURI BEACH Filikuri Beach je mala uvala skrivena ispod strmih stijena. Do nje se ne može doći cestom nego samo pješice ili brodom. Zbog te izolacije gotovo nikad nema gužve. More je izrazito bistro i mirno jer je uvala prirodno zaštićena od vjetra. Cijeli prostor djeluje potpuno netaknut i tih.
| Foto: 123RF
GJIPE BEACH Gjipe Beach nalazi se na kraju kanjona i okružena je visokim liticama. Do nje se dolazi pješačenjem ili brodom. Zbog otežanog pristupa rijetko je posjećena. More je čisto i često potpuno mirno. Cijelo područje nema urbani razvoj pa vlada prirodna tišina.
| Foto: 123RF
KAKOME BAY Kakome Bay je skrivena uvala koja nije poznata masovnim turistima. Pristup je ograničen i otežan. Okružena je zelenim brdima koja je štite od vjetra. More je plitko i vrlo bistro. Atmosfera je gotovo uvijek tiha i izolirana.
| Foto: 123RF
CALA BIANCA Cala Bianca se nalazi u zaštićenom prirodnom području. Do nje se dolazi pješačkom stazom ili brodom. Nema komercijalnih sadržaja pa nema ni gužve. More je kristalno čisto i mirno. Okružena je bijelim stijenama i netaknutom prirodom.
| Foto: 123RF
HORSEID BEACH Horseid Beach je izolirana plaža do koje se dolazi planinarenjem ili brodom. Nema cesta ni infrastrukture u blizini. Prostor je ogroman pa se posjetitelji lako rasprše. More je hladno, ali izuzetno čisto. Često je potpuno prazna i vrlo tiha.
| Foto: 123RF
BUNES BEACH Bunes Beach dostupna je trajektom i zatim pješačenjem. Zbog tog pristupa ostaje slabo posjećena. Okružena je visokim planinama koje stvaraju osjećaj izolacije. More je mirno i hladno. Atmosfera je potpuno prirodna i tiha.
| Foto: 123RF
PORSPODER BEACH Porspoder Beach je lokalna plaža u Bretanji bez masovnog turizma. Posjećuju je uglavnom stanovnici okolnih mjesta. Obala je razvedena pa se lako pronađu prazni dijelovi. More je mirno izvan olujnih dana. Prevladava jednostavna i tiha atmosfera.
| Foto: Booking
PRAIA DOS MOINHOS Praia dos Moinhos nalazi se u zelenom vulkanskom krajoliku. Nije popularna među masovnim turistima. Crni pijesak i mirno more stvaraju poseban ugođaj. Okružena je prirodom i malim brojem stanovnika. Atmosfera je lokalna i vrlo mirna.
| Foto: 123RF
CALA DOMESTICA Cala Domestica je bivša rudarska uvala okružena liticama. Nije jako razvijena za turizam. More je plitko i većinom mirno. Pijesak je zlatan i prirodan. Cijeli prostor djeluje poluizolirano i tiho.
| Foto: 123RF
SALECCIA BEACH Saleccia Beach ima dijelove koji su teško dostupni. Do nje se dolazi makadamskim putem ili brodom. Zbog toga nema velikih gužvi u rubnim zonama. More je tirkizno i mirno. Okružena je dinama i borovom šumom.
| Foto: 123RF
UVALA VUČINE Uvala Vučine je duga šljunčana plaža bez masovnog turizma. Nema velikih hotelskih kompleksa. More je čisto i uglavnom mirno. Zbog prostranosti uvijek ima osamljenih mjesta. Atmosfera je prirodna i opuštena.
| Foto: 123RF
UVALA DUBA PELJEŠKA Uvala Duba Pelješka je mala i skrivena između stijena. Do nje se dolazi lokalnim putem i kratkom šetnjom. Nema turističke infrastrukture. More je mirno i čisto. Okruženje je potpuno prirodno i tiho.
| Foto: Booking
UVALA SUTMIHOLJSKA Uvala Sutmiholjska nalazi se na otoku Mljetu. Nije dio glavnih turističkih ruta. More je zaštićeno i vrlo mirno. Okružena je netaknutom prirodom. Atmosfera je stabilno tiha i opuštena.
| Foto: Booking
SAPLUNARA BEACH Saplunara je pješčana plaža na istočnom dijelu Mljeta. Iako poznata lokalno, nije pretrpana. Okružena je borovom šumom. More je plitko i mirno. Idealna je za dug i tih boravak.
| Foto: 123RF
UVALA DIVNA Uvala Divna je prirodna šljunčana uvala. Nema urbane infrastrukture u blizini. More je izuzetno čisto i mirno. Okružena je brdima i zelenilom. Unatoč imenu ostaje relativno nenapučena i tiha.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)