Otkrijte nevjerojatnih 10 načina na koje nas naši kućni ljubimci uče emocionalnoj inteligenciji

TJERAJU VAS DA USPORITE I POSVETITE PAŽNJU Život s ljubimcem uči vas da usporite tempo i obratite pažnju na sitnice jer oni ne komuniciraju riječima. Kada pas ili mačka traže vašu pažnju, morate osjetiti njihove potrebe i odgovoriti im s empatijom. To vas uči prepoznavanju osjećaja drugih, čak i prije nego što postanete svjesni toga. Ova sposobnost promatranja i odgovaranja ključna je za razvoj emocionalne inteligencije. Redovito prisustvo i interakcija s ljubimcem pomaže vam da budete pažljiviji u svakodnevnom životu. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA