Povuče li se paralela između horoskopskih znakova Azteka i Inka sa ovima kakve danas poznajemo u našim krajevima, dobiva se pomalo neobičan horoskop koji opisuje karakternu dubinu svakog čovjeka. Svaki znak ima svoj poseban naziv.

Uzvišenost janjadi (Ovan)

Pripadnici ovog znaka su vrlo probitačni, ali i izuzetno egocentrični. Također, znaju biti pomalo djetinjasti, pretjerano emotivni i površni, a skloni su i prebrzo donositi zaključke. Oni su rođeni vođe, ali tu prirodnu sklonost znaju poremetiti njihovi napadaji agresivnosti i prekomjerne nervoze.

Zle sile (Bik)

Ljudi rođeni u ovom znaku su po prirodi nevjerojatno puteni i senzibilni. Ali, ukoliko kroz život pretjeruju s negativnom energijom, i ne pokušavaju je neutralizirati pozitivnom, mogu se više okrenuti površnim stvarima, strastima i materijalnim dobrima. Imaju zatvorenu osobnost, stabilni su i skloni umjetnosti.

Spojene zvijezde (Blizanci)

Glavne karakteristike pojedinaca rođenih u ovom znaku su kao bijela i crna boja - skloni su ići iz jednog ekstrema u drugi kad se radi o mišljenju i osjećajima. Vrlo su promjenjivi pa zato i nepouzdani prijatelji, partneri ili poslovni suradnici. Skloni su obećati jedno i bez osjećaja nelagode napraviti nešto skroz drugo. S jedne strane su veseli i nasmijani, a s druge skloni skrivanju, tuzi i izdaji.

Uspavane zmije (Rak)

Ljudi rođeni u ovom znaku su po prirodi pretjerano osjetljivi i to do te mjere da im to remeti normalan život. Vječno teže za stabilnošću, ali često u sebi nose jak nemir i sklonost depresiji. Pronicljivi su i skloni raditi neke stvari nesvjesni svijeta oko sebe. Kad dođu do zida spremni su na akciju i nevjerojatne stvari.

Povratak vatrenog mlaza (Lav)

Pripadnici ovog znaka su jake, energične, probitačne, tvrdoglave osobe uvijek spremne na akciju. Sama pomisao na dosađivanje ih užasava. Skloni su ponekad biti neodgovorni i pretjerano burno reagirati. Snagom volje drže emocije pod kontrolom, vole se nametati kao učitelji u bilo kojem polju života, kreativni su i često se dobro slažu s mlađima od sebe zbog svoje djetinjaste prirode.

Božanska majka (Djevica)

Pojedince rođene u ovom znaku karakterizira studioznost, sklonost usavršavanju i bezgrešnosti. To su racionalni ljudi krhke građe, ali snažnog intelekta. S druge strane, znaju biti preosjetljivi, nervozni, povodljivi i pretjerano sitničavi. Njihova snaga krije se u tome da su najjači kada im je u životu najteže.

Skale (Vaga)

Ovaj znak kao da se nalazi između neba i zemlje, kao da je konstantno na granici da se sruši ili poleti u nebo. Ljudi rođeni u ovom znaku skloni su filozofiranju, duhovnosti i pretjeranoj neodlučnosti. Osim toga, znaju biti preosjetljivi, skloni ekstremima i svjesno se žrtvovati. Brzo se prilagođavaju, lako opraštaju i imaju naviku iskrivljavati pravu istinu.

Nabujala rijeka (Škorpion)

Pripadnici ovog znaka su kao voda koja se ne može obuzdati niti ograničiti. Vrlo su samosvjesni i skloni držati tajne duboko zakopane u sebi. Strastveni su, intuitivni, tvrdoglavi i skloni ekstremima. U stanju su nevjerojatno brzo skakati iz osjećaja ljubavi u mržnju. Vole i traže slobodu, no kad je imaju, ne znaju što bi s njom.

Jelen (Strijelac)

Pojedinci rođeni u ovom znaku uglavnom su vrlo veseli, bučni i tople naravi, iako znaju biti grubi i nervozni, ali ne namjerno. Nisu zlopamtila i skloni su intelektualnim te spiritualnim stvarima. Tijekom života često biraju pogrešne ljubavne partnere, a u teškim situacijama ih ponekad hvata panika.

Kamena zmija (Jarac)

Ovo su ljudi predodređeni na uspjeh. Hladni su i studiozni, i uvijek im razum vlada nad osjećajima. Kad si zacrtaju neki cilj, spremni su na patnju i nije im žao utrošiti vremena na to koliko god treba. Ponekad su osvetoljubivi, posebno kad ih netko izigra. Pripadnici ovog znaka su vjerni prijatelji, no isto očekuju i od druge strane. Tijekom života znaju imati problema sa zubima, kostima i noktima.

Vrijeme voda (Vodenjak)

Ovaj znak predstavlja period godine kada su vode najbujnije, a priroda vrlo nepredvidljiva. Ljudi rođeni pod ovim znakom su skloni brzo reagirati i vrlo su nepredvidljivi. S jedne strane znaju pokazivati naklonost i blagost prema ljudima koji su im potpuni neznanci, a s druge biti jako hladni i površni prema bližnjima. Vrlo su inteligentni i skloni dominaciji.

Močvara (Ribe)

Pripadnici ovog znaka su najtajnovitiji od svih, ponekad do te mjere da ni sami sebi nisu jasni - nedorečeni su. Plašljivi su, ali ih to ne sprječava da isprobaju sve i svašta. Vrlo su maštoviti, ali ne vole promjene. Skloni su povlačiti se i patiti iako često ne znaju pravi razlog tome. Ljudima su vrlo privlačni jer su osjećajni i intuitivni. Iako, znaju manipulirati drugima kako bi dobili što žele, prenosi Atma.