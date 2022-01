Ovan

Ovaj znak cijeni povjerenje i neovisnost. Ovnovi žele jednakost u vezi i partnera kojem mogu potpuno vjerovati, a pod tim misle i na to da mu mogu povjeriti svoje najmračnije tajne.

Bik

Bikovi vole udvaranje, tako da oni žele partnera koji će im pokazati koliko ih voli. Potrebno je vrijeme da se stekne Bikovo povjerenje pa im treba pažljiv partner koji će razumjeti njihove 'mušice'.

Blizanci

Blizanci su slobodnog duha i vole puno pričati. Zato traže energičnog partnera, odnosno nekoga tko će moći održati korak s njima, ali i nekoga tko će ih pažljivo slušati i diviti se njihovim avanturama.

Rak

Nježni Rakovi su odani i često ovise o svom partneru. Zbog toga sanjaju o parteru koji je pun razumijevanja. Rakovi traže ljude slične sebi i tek onda će dati svoje srce (ako utvrde da su pronašli verziju sličnu sebi).

Lav

Lavovi su pak navikli da im se ljudi dive pa će željeti partnera koji će biti oduševljen njima. No naprotiv, Lavovi ipak nisu toliko sebični i oni će svom partneru pokloniti istu pažnju i divljenje.

Djevica

Djevica je inteligentna i vrlo analitična. Ona uvijek upotrijebi logiku prije nego što pokloni srce kada je riječ o izboru partnera, pa će tražiti onog koji im odgovara prije svega na intelektualnoj razini.

Vaga

Vage su zaista oličenje gracioznosti i gostoprimstva. One uvijek traže partnere kao što su i one same, s manirima i koji će ih tretirati onako kako zaslužuju.

Škorpion

Kada je u pitanju ljubav, Škorpion ne igra igrice. Naravno, oni su izuzetno ljubomorni kada pronađu partnera koji im odgovara. A u drugoj osobi traže lojalnost i spremnost na eksperimentiranje.

Strijelac

Strijelac, koji je vječiti avanturista, se rijetko odlučuje posvetiti samo jednoj osobi, ali kada se to dogodi, to je za cijeli život. Oni su u potrazi za partnerom koji će biti spreman na razne izazove.

Jarac

Jarčevi traže partnera koji ima slične planove kao oni, i naravno, one koji su potpuno posvećeni karijeri. Ako želite pažnju Jarca, spremite se na to da ih pratite i nikad ne odustajte.

Vodenjak

Ljudi u znaku Vodenjaka su slobodnog duha, možda čak i više nego Blizanci. Oni vole avanture i spontane ljude, tako da će željeti partnera koji je upravo takav.

Riba

Najveći idealisti u horoskopu, Ribe, uvijek teže romantici i priči kao iz filma. Svojim idealnim partnerom će smatrati onoga tko ispunjava njihove fantazije o vječnoj ljubavi, piše atma.