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PRKOSITE STARENJU

Sve više žena ponosno pušta sijedu kosu, a evo i razloga

Prijelaz na sijedu kosu mnogima je težak zbog društvenih ideala ljepote i mladosti. Ipak, to je prirodan dio starenja i nema razloga za sram. Prihvaćanje prirodne boje kose može donijeti slobodu i brojne prednosti
Sve više žena ponosno pušta sijedu kosu, a evo i razloga
U nastavku pogledajte koje su najveće prednosti sijede kose. | Foto: DREAMSTIME
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U nastavku pogledajte koje su najveće prednosti sijede kose. | Foto: DREAMSTIME
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