Korisnica TikToka pod imenom Leela Li u seriji videa ispričala je kako je otkazala svoje vjenčanje samo 26 dana prije termina.

- Otkazala sam svoje vjenčanje jer sam, sada već bivšeg, zaručnika pronašla na stranici za odrasle. Trebalo je to biti veliko vjenčanje sa 101 gostom iz cijele Amerike. No počeli su se pojavljivati neki znakovi za uzbunu i počela sam istraživati. Ne znam jesam li pronašla ono što sam htjela, ali valjda jesam - počela je svoju priču Leela.

Bili su tri godine u vezi, a posljednjih godinu dana zaručeni i njihove obitelji odlično su se slagale.

No kada je on uoči vjenčanja predložio da imaju otvorenu vezu, njoj je to bilo previše i otišla je kod prijateljice na tjedan dana da se smiri.

Jedan dan trebala je otići nešto napraviti na svom kompjuteru pa se vratila doma.

- Upalila sam kompjuter i vidjela da ima puno stvari u smeću, naravno da sam kliknula da vidim o čemu se radi. Sve je to bila izbrisana povijest posjećivanja stranice za odrasle - ispričala je.

Tada se vratila kod prijateljice i njih dvije su krenule istraživati tu stranicu. Nisu mogle pronaći nigdje njegovu sliku, a onda su otišle potražiti ima li nešto među oglasima gdje su muškarci tražili muškarce.

Nije dugo prošlo i jedna joj je fotografija bila poznata. Prepoznala je njegov dio tijela i svoju novu posteljinu koju je nedavno kupila za njihovu spavaću sobu.

- Te plahte su bile nove, tako da se ne radi o nečem starom, već o vrlo svježoj aferi - rekla je.

Spoznaja ju je šokirala i ubrzo je nazvala zaručnika kako bi ga pitala o čemu se radi. On se počeo izmotavati i ponudio joj je neke isprike, ali ništa ju nije moglo smiriti.

Otkazala je vjenčanje 26 dana prije termina.

Njezina priča postala je viralna na TikToku, gdje ju je vidjelo nekoliko milijuna ljudi.

Mnogi su joj rekli kako je dobro prošla jer je bolje saznati da te netko vara 26 dana prije vjenčanja, nego 26 dana poslije, piše Mirror.