Uvjerena da je otkrila 'lijek' za opekline - liječnici su zabrinuti

Cindie Allen-Stewart iz Teksasa kazala je kako se godinama muči s nanošenjem zaštitnih krema za sunčanje, a onda ipak na kraju dana izgori. Iskušala je razne metode kako bi ublažila bolove, neugodu i crvenilo, no bezuspješno. A onda joj je svekrva savjetovala da iskuša pjenu za brijanje s mentolom, i od tada, kune se ona, život joj je puno lakši.

Svoj recept podijelila je na Facebooku i post je postao viralan.

- Za početak kupite pjenu za brijanje s mentolom. Mora biti pjena i mora sadržavati mentol. Mi smo na Amazonu pronašli Gilletteovu pjenu budući da je u trgovinama teže pronaći onu koja sadrži mentol. Na kraju smo kupili šest limenki, no isplati se jer živimo u Teksasu i često svi doživljavamo opekline. Nekoliko smo limenki darovali i prijateljima. Zatim na opečenu kožu nanesite kremu za brijanje - pojašnjava ona u postu dodajući kako se možda isprva čini kao da je riječ o nekom čudnom ritualu za brijanje, no postupak je učinkovit. Pjenu ne treba utrljati u kožu, nego je samo ostaviti da stoji nakon nanošenja.

- Pjena će početi izvlačiti vrućinu i to ćete osjetiti. Možda osjetite i lagani svrbež, no to je dobro. Svrbež znači izlječenje - savjetuje ona i pojašnjava kako pjenu na koži treba ostaviti oko 30 minuta. Ona će se na nekim mjestima sama rastopiti i osušiti.

- Potom će vam se činiti kao da je malo zahladilo, ili će takav osjećaj biti na dijelu kože koja je izgorjela. To je dobar znak. Zatim u mlakoj vodi ili pod tušem isperite ostatke pjene. U slučaju potrebe, sve ponovite i sljedećeg dana. Obično nakon ovakvog tretmana opeklina nestaje, a koristim ga i na djeci - istaknula je Cindie. Kazala je kako je njezina svekrva za tu metodu čula prije 40 godina od svog liječnika i mislila da je ideja suluda, sve dok je nije sama iskušala. Kućanica Cindie problem opeklina ranije je pokušavala riješiti aloe verom, no otkrila je da je pjena za brijanje učinkovitija.

- Ne kažem vam da idete van i radite to, nego sam samo s prijateljima htjela podijeliti savjete kako riješiti problem. Molim vas da uvijek koristite kremu za sunčanje jer prevelika izloženost suncu vodi do razvoja raka. Nipošto vam ne savjetujem da idete van bez kreme. Ja izgorim s kremom, pa je svejedno stavljam - kazala je.

Njezin savjet podijelilo je više od 218.000 ljudi na Facebooku te je bilo više od 46.000 komentara onih koji su metodu iskušali.

- Ovo je odlično! Sa aloe verom stavljaš i stavljaš namaz, ali ne pomaže dugo. No krema za brijanje s mentolom potpuno je zaustavila osjećaj pečenja, a nakon drugog nanošenja jedva da sam osjećala opeklinu - opisala je korisnica.

- Ovo je poslano od Boga i već mi je spasilo život ovog ljeta - komentirala je druga. Pa ipak, liječnici nisu oduševljeni ovom pričom.

- Prije svega, savjetujemo izbjegavanje izlaganja suncu u razdoblju od 10 do 17 sati kad je ono najjače, te stalno nanošenje kreme sa zaštitnim odgovarajućim faktorom. Gospođa iz ove priče je sretna što nema alergiju na mentol ili neki od sastojaka pjene za brijanje, budući da postoje i takvi ljudi. Ako se na opeklinu nadoveže alergijska reakcija, onda situacija postaje puno kompliciranija - objašnjava dermatovenerologinja dr. Vesna Lamer iz ordinacije Dermatologija Dubrava. Istaknula je kako ljudi već godinama koriste brojne kućne pripravke od kojih je najpoznatiji običan jogurt ili samo hladna mokra krpa.

Foto: Ekaterina_Marory

- Pjena za brijanje namijenjena je ublažavanju tegoba nakon brijanja koje uključuju iritaciju i crvenilo, pa sigurno ima djelatnih tvari koje pomažu kod toga. Međutim, ne bih rekla da klinički pjena ima utjecaja na adekvatno zbrinjavanje opečene kože. Ono što bih savjetovala svakome kome se to dogodilo je da obavezno popije aspirin radi prokrvljenosti, a potom da u apoteci nabavi kreme za reparaciju kože. Te kreme dokazano klinički pomažu u oporavku. Dodatno, pacijentu se preporučuje puno hidracije i mirovanje. No najbolji je lijek prevencija, pa ipak najviše treba paziti da do takve situacije uopće ne dođe - istaknula je dr. Lamer.

Kazala je i kako sunce ima kumulativan učinak na kožu te se sva oštećenja zbrajaju kasnije rezultirajući brojnim teškoćama, pa čak i razvojem melanoma.

Foto: Dreamstime

- Kad mi netko uđe u ordinaciju i vidim po leđima i licu tzv. lentigo fleke, odmah znam koliko je puta u životu izgorio. Negdje sedamdesetih se promovirao preplanuli ten, zdravi sportski izgled, no danas smo ipak pametniji od toga i znamo kako u takvoj preplanulosti nema ništa zdravog. Ima ljudi koji idu u solarije kako bi postigli smeđi izgled kože, no kad biste uzeli tu smeđu kožu i stavili je pod mikroskop, vidjeli biste da je riječ o nepovratno oštećenim stanicama koje idu u kontroliranu smrt gdje više nema popravka DNK - zaključila je.