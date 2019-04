Otkrili joj gonoreju na rukama, torzu, zglobovima, čak i u kosi

Uz kožne promjene, djevojka je patila od bolova u mišićima, imala je vrućicu i bolove u zglobovima. Zbog svih tih simptoma javila se liječnicima u medicinskom centru Sveučilišta u Teksasu. Liječnici su primijetili i da je otečena, a kad su je pitali o spolnoj aktivnosti, kazala je kako je dva tjedna ranije imala nezaštićeni seksualni odnos.

Posumnjali su na zarazu gonorejom te joj propisali antibiotike, a laboratorijski testovi su ubrzo pokazali da je dijagnoza bila točna.

Foto: New England Journal of Medicine

- U sljedeća tri mjeseca pacijentica se izliječila, a znakovi kožnih lezija i bolova u zglobovima su posve nestali - napisala je u časopisu New England Journal of Medicine dr. Melissa Mauskar koja se bavila tim slučajem. Gonoreja je među najčešćim spolno prenosivim infekcijama u svijetu. Najčešće obolijevaju mladi u dobnoj skupini od 15 do 24 godine, a svake godine u svijetu 78 milijuna ljudi dobije tu dijagnozu, navodi Svjetska zdravstvena organizacija.

Foto: Dreamstime

Od toga je Ujedinjenom Kraljevstvu oko 44.500 oboljelih, a u SAD-u ih je oko 555.000. Bolest se liječi antibioticima, no ukoliko se ne otkrije na vrijeme i započne s liječenjem, može se razviti u infekciju koja se širi čitavim tijelom. Kožne lezije nalik pustulama, navode stručnjaci, mogu se pojaviti u takvim slučajevima. Oko četvrtine oboljelih koji se nisu liječili najčešće kao glavni simptom imaju kožne probleme popraćene bolovima u zglobovima te oteklinama. U pojedinim slučajevima javlja se iscjedak bijele, žute ili zelene boje iz penisa ili vagine. Često se u intimnoj regiji javljaju bolovi i krvarenje.

- Pojavnost gonoreje nakon 2008. je u kontinuiranom porastu, s rastućim trendom u većini zemalja EU-a, a 2014. godine se tri puta češće bilježi među muškarcima nego među ženama. Prema putu prijenosa, 44 posto slučajeva su činili muškarci koji imaju spolne odnose s osobama istog spola i taj put prijenosa bilježi najveći porast - objašnjavaju na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo čiji epidemiolozi prate pojavnost te bolesti i u Hrvatskoj. Naši su statistički podaci u odnosu na europske susjede povoljni i nema porasta broja oboljelih.

- U Hrvatskoj je tijekom 2018. godine prijavljeno 47 slučajeva, uglavnom kod muškaraca. Problem je što se bolest kod muškaraca dijagnosticira lakše nego kod žena jer izaziva simptome, dok kod žena gotovo nema simptoma. U tom broju oboljelih samo su četiri slučaja bolesti kod žena. Općenito, spolno prenosive bolesti su češće kod muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima, ali naravno da se javljaju i kod heteroseksualnih muškaraca i žena. Kod muških se bolest manifestira klinički kroz bol i pečenje pri mokrenju, ali može biti i na drugim organima. Primjerice, može uzrokovati upalu anusa ili grla, ovisno o tome na kojem je mjestu gonoreja unesena - pojasnio je epidemiolog dr. Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

