Otkrio zašto mu djevojka više nije privlačna nakon osam godina veze: 'Ne osuđujte me'

Na početku veze, ona je imala 56 kilograma, no sada ima nešto više, što se njemu ne sviđa. Naime, mladić je otkrio da njegova privlačnost prema djevojci lagano nestaje nakon što se udebljala.

Hugo (28) je sa svojom partnericom Lisom već osam godina i otkrio je da je i dalje zaljubljen u nju. Ona se prije tri godine počela debljati i sada je došla do 86 kilograma.

- Ne smatram svoju djevojku privlačnom otkako se udebljala. Ne mogu to ljepše izreći - priznao je Hugo na Redditu.

Zbog toga više ne inicira intimnosti, a i ona je to primijetila.

- Primijetila je da više nisam zainteresiran za nju na taj način, vrlo rijetko započinjem intimnosti i više ne uživam u našem seksualnom životu. Lisa me pitala je li to zbog njezine težine i ja sam rekao ne, ali mislim da zna o čemu se radi - naveo je.

Hugo je otkrio da je pokušao kuhati zdravije obroke i poticao Lisu da vježba s njim, ali čini se da se to njoj ne da.

- Znam da je to beznačajno, ali mislim da bi me moja djevojka trebala privlačiti. Problem je što gubim nadu da će biti bolje. Razmišljam o prekidu veze - izjavio je.

Tražio je savjet i pitao se ima li još nešto što bi mogao pokušati, ali ne vidi put naprijed. Nekoliko je ljudi predložilo moguća rješenja i teme za razgovor.

- Budi iskren s njom - naveo je jedan komentator.

- Normalno je imati preferenciju kada je u pitanju oblik tijela. Samo budi iskren, uvjeri je da je voliš i planirajte vježbati skupa - predlaže drugi.

- Ako joj kažeš da te ne privlači, tvoja se veza možda nikada neće oporaviti - rekao je drugi.

- Ona zna da je debela i zna da ti se to ne sviđa. Također, odlučuje ne učiniti ništa u vezi s tim iz raznih razloga - jedan je od komentara.

- Pitala te je, a ti si bio neiskren. Ugrožavate vezu, prije svega morate razgovarati o tome - naglasio je.

Dok su drugi tvrdili da bi se trebao držati podalje od tog pitanja pod svaku cijenu.

- Umrla bih da mog muža više ne privlačim zbog debljanja - ispričala je jedna od komentatorica.

- Jedan takav komentar mogao bi narušiti djevojčino samopouzdanje na duže vrijeme - izjavio je netko.

- Grozno je što tvoja djevojka jede pod stresom, očito pokušava regulirati svoje emocije. Nemoj pogoršavati situaciju govoreći da te ona više ne privlači. Nemoj to raditi - jedan je od komentara.

- Definitivno nemoj to predstavljati iz perspektive težine. Reci da si za nju zabrinut radi njezinog nedostatka brige o sebi. Šteti joj to što više uopće ne vježba i loše se hrani. Reci da ne možeš gledati da se to dešava nekome koga voliš - jedan je od savjeta, piše Daily Mail.