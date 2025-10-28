Obavijesti

Lifestyle

Personalizirani interijer

Otkrivamo zašto je namještaj po mjeri sve popularniji

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Otkrivamo zašto je namještaj po mjeri sve popularniji
Foto: Fitom Commerce

Sve više domaćinstava shvaća da standardne dimenzije i šablonski modeli nisu uvijek najbolji odgovor na specifične potrebe prostora

Namještaj po mjeri omogućuje da svaki komad precizno odgovara tlocrtu, navikama i estetskim sklonostima, pri čemu se optimizira svaki centimetar interijera i povećava se kvaliteta stanovanja.

Personalizirani interijer koji koristi svaki centimetar 

Prilagodba dimenzija čini razliku između kompromisa i skladnog doma. U uskim hodnicima, potkrovljima ili dnevnim boravcima nepravilnih tlocrta, namještaj po mjeri uklanja “mrtve zone” i stvara dodatne površine za odlaganje. Umjesto da prilagođavate životni stil komadu namještaja, komad namještaja prilagođava se vašem ritmu, navikama i raspoloživom prostoru. 

Prednosti koje donose praktičnu vrijednost 

  • Precizna prilagodba: dimenzije, raspored elemenata i modulacija sjedala ili ležaja usklađuju se s prostorom i načinom korištenja. 

  • Bolja ergonomija: visina sjedenja, dubina sjedala i tvrdoća madraca biraju se prema osobnim željama. 

  • Kvalitetna izrada: dugotrajni okviri, provjereni mehanizmi i otporniji materijali smanjuju trošak popravaka kroz vrijeme. 

  • Estetika bez kompromisa: širok izbor tkanina, boja, uzoraka i završnih obrada usklađuje se s cjelokupnim dizajnom interijera. 

  • Funkcionalne opcije: sanduci za posteljinu, sklopivi mehanizmi, modularni elementi i skrivena spremišta povećavaju praktičnost. 

Kutne garniture, trosjedi i dvosjedi: srce dnevnog boravka 

Dnevna soba traži sjedenje koje istovremeno pruža udobnost i optimalan raspored. Kod kutnih garnitura važni su duljina kraka, širina rukonaslona i visina naslona – sve se prilagođava tako da garnitura ne blokira prolaze i da odgovara navici sjedenja ili izležavanja. Trosjedi i dvosjedi po mjeri omogućuju kombiniranje dubine sjedišta i visine nogica, što olakšava održavanje i stvara vizualnu lakoću u manjim prostorijama. 

Materijal presvlake značajno utječe na trajnost i dojam prostora. Tkanine visokog stupnja otpornosti na habanje, lako čišćenje te antialergijska svojstva postaju prirodan izbor za obitelji s djecom ili kućnim ljubimcima. Koža i mikrofibra donose drugačiju taktilnost i stil, a paleta boja prilagođava se postojećem uređenju. Ugradnja sklopivih ležajeva u trosjede ili dvosjede praktična je kada boravak povremeno postaje gostinska prostorija

Ležajevi, kreveti i madraci: personalizirana potpora snu 

Kvaliteta sna oslanja se na usklađenost konstrukcije kreveta i madraca s tijelom korisnika. Kreveti sa sanducima racionaliziraju prostor i nude dodatno spremište bez narušavanja estetike. Kod ležajeva i sklopivih rješenja cijenjena je čvrsta podnica i pouzdan mehanizam koji olakšava svakodnevno korištenje. 

Odabir madraca po mjeri omogućuje ciljanu potporu: različite zone tvrdoće, hibridne jezgre i prozračni materijali reguliraju temperaturu i prate prirodnu krivulju kralježnice. Tvrdoća se prilagođava navikama spavanja i tjelesnoj konstituciji, uz mogućnost različitih tvrdoća po stranama bračnog madraca. Tako svatko dobiva rješenje koje odražava svoje potrebe, a cijeli dom funkcionira bez kompromisa. 

Materijali i izrada namještaja: kvaliteta koja traje 

Konstrukcije od masivnog drva, kvalitetnih pločastih materijala i metalnih ojačanja podnose svakodnevno opterećenje, dok tkanine s višim Martindale indeksom i zaštitnim premazima čuvaju uredan izgled kroz godine. U izradi namještaja pažnja prema detaljima – od preciznog krojenja do uredne izrade šavova i odabira punjenja – presudna je za dug vijek trajanja i udobnost. 

Prirodni tonovi, topli hrast, orašasti dekori ili neutralne sive stvaraju mirnu osnovu, dok akcentne boje osiguravaju karakter. Pravilno odabrani materijal i završna obrada čine da svaki komad doprinosi cjelovitom dojmu interijera. 

Kako izgleda proces izrade po mjeri 

Proces započinje mjerenjem prostora i razgovorom o navikama korištenja. Slijedi izrada idejnog rješenja uz uzorke materijala, definiranje dimenzija, boja i funkcionalnosti, uz jasne upute kako naručiti. Nakon odobrenja, proizvodnja teče u jasno definiranim koracima, a završava profesionalnom dostavom i montažom. Transparentna komunikacija o rokovima i realno planiranje vremena isporuke ključ su dobrog iskustva. 

Primjer dobre prakse: Fitom.hr 

Hrvatska tvrtka Fitom.hr specijalizirana je za praktičan i kvalitetan namještaj po mjeri, s potpunom uslugom dostave i montaže diljem Hrvatske. U njihovoj ponudi ističu se kutne garniture, trosjedi, dvosjedi, kao i ležajevi, kreveti i madraci u različitim dimenzijama i dizajnima. Mogućnost prilagodbe presvlaka, boja, punjenja i mehanizama omogućuje da svaki komad bude precizno usklađen s prostorom i stilom života. Dodatnu sigurnost u kvalitetu daje mogućnost pregleda materijala i gotovih primjeraka u izložbenom prostoru na Zagrebačkom velesajmu, gdje je izbor dovoljno širok da se pokrije većina želja i navika korištenja. 

Vrijednost ulaganja iz perspektive dugotrajnosti 

Iako početna cijena može biti viša od serijskih rješenja, dugoročna isplativost dolazi iz trajnosti, manje potrebe za zamjenom i činjenice da se svaki komad koristi punim kapacitetom. Kada je izbor materijala pažljivo promišljen, a izrada izvedena precizno, namještaj po mjeri postaje stabilna osnova interijera – od dnevnog boravka i spavaće sobe do zahtjevnijih prostora poput kuhinje ili radne sobe – te daje onaj osjećaj uređenosti koji se osjeti pri svakom ulasku u prostor. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Tko je vaš? Najgori ljubavni spoj za svaki horoskopski znak
IMA SMISLA

Tko je vaš? Najgori ljubavni spoj za svaki horoskopski znak

Svih 12 horoskopskih znakova ima svoje svijetle i tamne strane, donoseći jedinstvenu kombinaciju snaga i slabosti u ljubavne odnose. Evo koji znakovi si nikako ne odgovaraju u ljubavi
Evo koji horoskopski znakovi mirišu najbolje, a kraj kojih je najbolje začepiti nos
SLAŽETE SE?

Evo koji horoskopski znakovi mirišu najbolje, a kraj kojih je najbolje začepiti nos

Astrolozi su, prema njihovim specifičnim karakteristikama, rangirali horoskopske znakove od onih koji najljepše miriše, do onih koji ne mare ako ljudi kraj njih moraju začepiti nos
Kako ih oboriti s nogu: Savršen dejt za svih 12 znakova Zodijaka
ZA UŽIVANJE

Kako ih oboriti s nogu: Savršen dejt za svih 12 znakova Zodijaka

Svaki horoskopski znak ima svoje preferencije - neki više vole sjediti za večerom, nekima je draža šetnja, a ima i sportskih tipova koji su više za akciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025