Ako vaša maca u vašoj blizini počne polako stiskati oči i nekoliko puta tako trepne, to biste mogli protumačiti kao njenu 'izjavu' da smijete biti u njenoj blizini i da vas neće napasti. Ako i sami počnete blago treptati, to će ubrzati taj proces, bez obzira na to radi li se o vlasniku mačke ili potpuno nepoznatoj osobi, uvjereni su stručnjaci za životinje.

Naime, kod mnogih životinja direktan pogled u oči pobuđuje osjećaj za opasnost i potiče ih na to da se pripreme za borbu, to se odnosi i na mačke. Želite li probiti led kod upoznavanja nove mace, gledajte ju uz polagano treptanje, na što će vjerojatno ubrzo odgovoriti jednako. Za nju je to znak da niste u modu napada te da se može opustiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Mačak se fino uklopio na nastavu na fakuLtetu

Valja reći da ima znanstvenika koji smatraju da je sporo treptanje kod mačaka zapravo način na koji se one smiješe, za što nema dokaza. Ali ni razloga da potpuno odbacimo tu mogućnost.

Znanstvenici sa Sveučilišta Sussex i Sveučilišta Portsmouth u Velikoj Britaniji potvrdili su da mačje treptanje ima poseban učinak, u istraživanju čiji su rezultati objavljeni u časopisu 'Scientific Reports pod nazivom'.

- To je nešto u što vjeruju već mnogi vlasnici mačaka, pa je uzbudljivo pronaći dokaze za to - kaže viša autorica Karen McComb Koautorica studije Leanne Proops jaže da nije lako promatrati ponaša nje mačaka s razumijevanjem, pa ovi rezultati daju rijedak uvid u njihov svijet.

Studija navodi tri stvari o mačkama koje su druga istraživanja već otkrila:

- Mijaukanje se s pravom smatra načinom na koji mace privlače čovjekovu pažnju, a predenje se često smatra znakom sreće, iako ne mora uvijek biti tako: To može biti znak da se mačka ne osjeća dobro i da traži čovjekovu pažnju.

- Mačke prepoznaju svoje ime, čak i kad ih dozivaju nepoznati ljudi. Naravno, mačke si uzimaju za pravo da ne reagiraju na poziv ako im se ne da.

- Kad se vlasnik osjeća tužno, mačka može pružiti podršku trljanjem glavice o njegovo rame ili nogu.

- Ova je studija prva koja je eksperimentalno istražila ulogu sporog treptanja u komunikaciji mačke i čovjeka - kaže McComb. Možete to, dodaje, isprobati s vlastitom mačkom, ili onima koje sretnete na ulici. To je sjajan način za poboljšanje veze koju imate s mačkama. Pokušajte suziti oči u pogledu prema njima onako kako one to čine, pa ih zatvoriti na kratko. I maca će učiniti isto, pa time dolazite do nove razine komunikacije, donosi portal Big Think.

Autori studije uspjeli su izvući dva bitna zaključka:

- Ako vlasnici prvi počnu sa polaganim treptanjem, mačke će to početi raditi sve učestalije i - ako im se tako obrati stranac, odnosno osoba s kojom ne žive - prije će mu se približiti i prepustiti maženju, nego strancu koji je imao neutralan izraz lica.

U prvom su eksperimentu istraživači promatrali ponašanje 21 mačke u njihovim domovima, u 14 kućanstava. U drugom pokusu bile su 24 mačke: 12 ženki i 12 mužjaka, u dobi do 17 godina i sve su dolazile iz različitih domova. Ljudi koji su im bili nepoznati prišli su im na dva različita načina: Jedni su imali neutralan izraz lica, a drugi su odmah započeli s polaganim treptanjem. Kad bi ti ljudi kasnije pružili maci ruku dlanom prema gore u pozivu na maženje, one mačke koje su polako trepnule češće su prihvatile uvertiru i prišle čovjeku.

Iako se prvenstveno smatra da je treptajem prekinut osjećaj mačke da može biti napadnuta, prvi autor studije Tasmin Humphrey predlaže još jedno objašnjenje takvog ponašanja: Mačke su možda zaključile da ih ljudi nagrađuju jer reagiraju na njihovo sporo treptanje, pa su otvorenije za maženje.

- Razumijevanje pozitivnih načina interakcije mačaka i ljudi može poboljšati razumijevanje mačaka općenito, te dati nam više informacija o socio-kognitivnim sposobnostima ove vrste životinja - kaže on odgovarajući ljudima koji se možda pitaju čemu gubiti vrijeme na razumijevanje kako i zašto mace trepću. I bez sumnje: Sposobnost smirivanja i uspostavljanja veze s mačkom čovjeku pomaže da bude sigurniji u njihovom društvu, pogotovo ako se nađe u skloništu za životinje.