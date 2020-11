Ve\u0107ina \u017eivotinja u njenom domu su nekada\u0161nji besku\u0107nici, a po\u010detak \u017eivota sa \u017eivotinjama bio je\u00a02008. godine, kada je njen sin kupio ma\u010de,\u00a0ka\u017ee ta nekada\u0161nja dr\u017eavna slu\u017ebenica.\u00a0

Otprilike dvije godine kasnije, s ulice je spasila prljavu i zapu\u0161tenu ma\u010dku pa se u\u00a0potpunosti zainteresirala\u00a0za nju i provela\u00a0puno vremena s njom.

Vijest o njenoj ljubavi Baluchi prema \u017eivotinjama pro\u0161irila se daleko, pa su joj ljudi po\u010deli ostavljati prona\u0111ene ili odba\u010dene \u017eivotinje na njenom pragu.

Zatim je\u00a02014. kupila\u00a0vlastitu ku\u0107u i po\u010dela pove\u0107avati broj \u017eivotinja koje \u017eive s njom. Tvrdi da joj je \u017eivot s 500 ma\u010daka i pasa pomogao da se izvu\u010de iz depresije u razli\u010ditim fazama \u017eivota.

- Bila sam poput nekoga na dnu bunara i nisam znala kako iz njega iza\u0107i, a \u017eivotinje\u00a0su bile poput spasila\u010dke vrpce ili kante koja me izvukla s dna bunara -\u00a0rekla je.



\u00a0

Živi s 12 pasa i čak 480 mačaka: 'Oni su pouzdaniji nego ljudi!'

Maryam al-Balushi iz Omana kaže da je proživljavala tešku depresiju prije nego je počela udomljavati životinje, ponajprije one napuštene i na cesti, a danas je presretna što je s njima. Ipak, mnogi joj se čude

<p>Brojni mačići i psi okupljaju se ispred Maryam Al Balushi dok im ona dijeli slastice iz svog kreveta u svom domu. Ona živi u glavnom gradu Omana - Muscatu i to s oko 500 kućnih ljubimaca koje je spasila od ulice te raznih bolesti, prenosi <a href="https://www.tellerreport.com/life/2020-11-25-sour----omani-woman-lives-with-480-cats-and-12-dogs--she-is-more-than-human.BJFshX29P.html">Tellereporter.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pseća moda</strong></p><p>Unatoč pritužbama susjeda i povećanim troškovima, Al Balushi (51) kaže da joj je život s 480 mačaka i 12 pasa u prizemlju njene dvokatnice pomogao da prevlada teške uvjete kroz koje je prošla u životu.</p><p>- Otkrila sam da su životinje, posebno mačke i psi, pouzdanije od ljudskih bića - kaže ona.</p><h2>S njima je sretna</h2><p>- Oni su postali moj svijet, moja ljubav i moja sreća. Spavam, jedem, pijem i igram se s njima do te mjere da sam se zbog njih odrekla svih vrsta zabave, zabave, pa čak i televizije - naglašava Al Balushi, dok se iza nje čuju brojno životinjski zvukovi.</p><p>Ali al-Balushi, majka dvoje mladića koji žive na prvom katu njezine kuće, mjesečno troši 7800 dolara (oko 50 tisuća kuna) na brigu o svojim prijateljima mačkama i psima od kojih je 17 slijepih. Ona ih hrani, brine se o njihovoj higijeni i vodi ih veterinaru kad god zatreba.</p><p>Većina životinja u njenom domu su nekadašnji beskućnici, a početak života sa životinjama bio je 2008. godine, kada je njen sin kupio mače, kaže ta nekadašnja državna službenica. </p><p>Otprilike dvije godine kasnije, s ulice je spasila prljavu i zapuštenu mačku pa se u potpunosti zainteresirala za nju i provela puno vremena s njom.</p><p>Vijest o njenoj ljubavi Baluchi prema životinjama proširila se daleko, pa su joj ljudi počeli ostavljati pronađene ili odbačene životinje na njenom pragu.</p><p>Zatim je 2014. kupila vlastitu kuću i počela povećavati broj životinja koje žive s njom. Tvrdi da joj je život s 500 mačaka i pasa pomogao da se izvuče iz depresije u različitim fazama života.</p><p>- Bila sam poput nekoga na dnu bunara i nisam znala kako iz njega izaći, a životinje su bile poput spasilačke vrpce ili kante koja me izvukla s dna bunara - rekla je.<br/> </p>