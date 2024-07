Otkriveni Jackson 5 i dječak koji sjajno pjeva i kreće se na sceni

The Jackson 5 na današnji dan 1968. snimili su audiciju za izdavačku kuću Motown Records, s tad 9-godišnjim Michaelom u prvom planu, koji je pjevao i izvodio simpatične pokrete na sceni. Pjevao je pjesmu "I Got The Feelin" Jamesa Browna.

