Neizvjesnost i prilagodba na neočekivane događaje, poput jakih potresa, ne utječe samo na psihu nego se manifestira i na kosi.

Klinički gledano, akutni reverzibilni gubitak kose javlja se povezano s velikim stresnim situacijama.

POGLEDAJTE VIDEO: Kosa joj je duga 228 centimetara

- Difuzno ispadanje kose rezultat je poremećaja ciklusa dlake. Vlas prolazi kroz tri faze - anagenu (koja traje 4-6 godina), katagenu i telogenu fazu. Pojedina vlas našeg vlasišta raste u ciklusima tako da svaka folikula dlake prolazi od 10 do 30 ciklusa tijekom života. Najveći je dio vlasi u anagenoj, odnosno u aktivnoj fazi. Katagena faza traje od 4 do 6 tjedana, a telogena predstavlja fazu odmora i traje od 2 do 3 mjeseca te završava ispadanjem vlasi. Kako je hormon stresa uključen u regulaciju ciklusa dlačne folikule, kad je njegova razina iznimno povišena, dolazi do ubrzanog prelaska dlake iz anagene u telogenu fazu, zbog čega dolazi do ispadanja kose i prorjeđuje se vlasište - objašnjava dr. Ivana Manola, specijalistica dermatologije i venerologije iz Poliklinike Manola

i dodaje da ispadanje kose obično uslijedi nakon 2 ili 3 mjeseca, iako se može pojaviti i dva tjedna nakon stresnog događaja.

- Kod stresom uzrokovanog ispadanja kose gubitak vlasi može potrajati i do šest mjeseci, a ponovni se rast vidi od 3 do 6 mjeseci nakon stresnog okidača. Ipak, značajan ponovni rast može potrajati od 12 do 18 mjeseci - kaže dr. Manola.

Ako ispadanje potraje, preporučuju se laboratorijske i biokemijske pretrage kako bi se isključili manjak željeza, cinka, bolest štitnjače, manjak vitamina D i pothranjenost kao uzroci ovog problema.

Uz difuzno ispadanje vlasi, tijekom potresa učestalija pojava alopecije areate, odnosno žarišnog ispada vlasi u krugovima. Ona se javlja 4 do 7 mjeseci nakon stresnog okidača. Manifestira se kao jedno ili više oštro ograničenih, okruglih žarišta bez kose. U pravilu se takvo stanje liječi tretiranjem žarišta losionima koji potiču rast kose.

Pazite kako sušite kosu

- Ono što još može uzrokovati pretjerano ispadanje vlasi su peglanje kose, kovrčanje figarom, vruće četke, te pretjerano feniranje odnosno ‘izrađivanje’ kose. Zanimljivo će biti vidjeti novitete koji nam dolaze, poput ultrazvučnog fena, no do tada kosu sušite prirodno ili ako ju sušite fenom, okrenite ju naopako i nikako ne češljajte metalnom već četkom od prirodnih vlakana - zaključuje dr. Manola. Iako se često kaže da se od stresa posijedi, to je znanstveno teško dokazivo, iako ima slučajeva ljudi koji su posjedili ‘preko noći’. Kod sijeđenja je ipak u prvom planu - genetika.