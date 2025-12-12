Obavijesti

Galerija

Komentari 0
U OKTOGONU

Otvoren 8. Art Zagreb - najveći sajam umjetnina koji povezuje umjetnike, galeriste i kupce

Veliki art projekt otvoren je do 14.12. u Oktogonu NMMU, gdje posjetitelji mogu sudjelovati u panelima s kustosima i stručnjacima te pratiti predavanja o suvremenoj umjetnosti i tržištu umjetnina. Osim brojnih galerija, na sajmu izlažu Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za suvremenu umjetnost, Oris i Ured za fotografiju
24sata: Otvorenje 8. Art Zagreb
Art Zagreb 2025, sajam suvremene umjetnosti otvoren je u prostoru Oktogon Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu. Upravo ovdje, na središnjem događanju hrvatskog tržišta umjetnina, galerije iz Hrvatske i regije, Slovenije, Mađarske, Italije i Srbije, predstavljaju i nude djela vrhunskih suvremenih umjetnika, a posjetitelji mogu razgledati i izložbu praktikuma Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, uživati u izdanjima malih nakladnika specijaliziranih za likovne umjetnosti te sudjelovati u predavanjima i panelima posvećenima suvremenoj umjetnosti i tržištu umjetnina. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/42
Art Zagreb 2025, sajam suvremene umjetnosti otvoren je u prostoru Oktogon Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu. Upravo ovdje, na središnjem događanju hrvatskog tržišta umjetnina, galerije iz Hrvatske i regije, Slovenije, Mađarske, Italije i Srbije, predstavljaju i nude djela vrhunskih suvremenih umjetnika, a posjetitelji mogu razgledati i izložbu praktikuma Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, uživati u izdanjima malih nakladnika specijaliziranih za likovne umjetnosti te sudjelovati u predavanjima i panelima posvećenima suvremenoj umjetnosti i tržištu umjetnina. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025