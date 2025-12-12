Otvoren 8. Art Zagreb - najveći sajam umjetnina koji povezuje umjetnike, galeriste i kupce

Veliki art projekt otvoren je do 14.12. u Oktogonu NMMU, gdje posjetitelji mogu sudjelovati u panelima s kustosima i stručnjacima te pratiti predavanja o suvremenoj umjetnosti i tržištu umjetnina. Osim brojnih galerija, na sajmu izlažu Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za suvremenu umjetnost, Oris i Ured za fotografiju
Art Zagreb 2025, sajam suvremene umjetnosti otvoren je u prostoru Oktogon Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu. Upravo ovdje, na središnjem događanju hrvatskog tržišta umjetnina, galerije iz Hrvatske i regije, Slovenije, Mađarske, Italije i Srbije, predstavljaju i nude djela vrhunskih suvremenih umjetnika, a posjetitelji mogu razgledati i izložbu praktikuma Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, uživati u izdanjima malih nakladnika specijaliziranih za likovne umjetnosti te sudjelovati u predavanjima i panelima posvećenima suvremenoj umjetnosti i tržištu umjetnina.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Daniel Tomičić, direktor sajma Art Zagreb naveo je kako je svake godine sve više posjetitelja. „Sajam u tih par dana održavanja posjeti nekoliko tisuća ljudi. Publika raste i sve je raznolikija, od stručnjaka i kolekcionara do onih koji umjetnost tek otkrivaju. Art Zagreb ima tri jasna aspekta: umjetnički, ekonomski i edukacijski. Vjerujem da publika ovdje doista nauči nešto novo, osobito u kontekstu financijske pismenosti, koja posljednjih godina postaje važna tema u Hrvatskoj.“ Navodi i kako je cilj aktivirati i one koji u umjetnost ulažu ozbiljne novce. „Prema podacima Hrvatske narodne banke, u Hrvatskoj postoji oko tisuću ljudi koji spadaju u skupinu tzv. high-net-worth individuals, onih s imovinom većom od milijun eura, ne računajući nekretninu u kojoj žive. To je publika koja aktivno investira, ali dosad umjetnine uglavnom nije doživljavala kao investicijski instrument. Razlog je jednostavan: tržište je dugo bilo netransparentno, s velikim udjelom sivih transakcija i izrazito prisutnim problemom falsifikata preminulih autora. Kada nema računa, tragova kupnje i jasne mogućnosti kasnije prodaje, logično je da investitori odustaju.“ Ističe da je aukcijska kuća Artmark uvela promjene transparentnim načinom rada te da je bitno da ljudi vide kako je to jedan od ključnih elemenata scene umjetničkih radova. „Naša je misija pokazati da umjetnina nije samo dekor, nego predmet koji oblikuje prostor i istovremeno predstavlja vrijednu, dugoročnu investiciju. Kada postoji transparentnost, povjerenje i jasna infrastruktura, tada i tržište raste, a publika dobiva sigurnost da ulazi u segment koji je uređen, profesionalan i održiv.“ - zaključio je Tomičić.
Art Zagreb donosi i poglede na razvoj međunarodne vidljivosti hrvatskih umjetnika. U nedjelju, 14. prosinca u 12:00, Branka Stipančić će u razgovoru s Jasminom Bavoljak govoriti o procesima koji su hrvatsku suvremenu umjetnost, uključujući autore poput Mladena Stilinovića i Dimitrija Bašičevića Mangelosa, pozicionirali na globalnom tržištu. Posjetitelji će dobiti uvid u strategije, ključne institucije i međunarodne izložbe koje oblikuju status umjetnika te kako stručni angažman kustosa može dramatično utjecati na percepciju i potražnju umjetničkih djela. Istog dana, u 14:00, Kristina Stakor, Dubravka Tullio i Maja Bagić Barić iz platforme Shpigl, kroz razgovor s Jasminom Bavoljak, predstavit će svoj pristup suvremenoj multidisciplinarnoj umjetnosti, kombinirajući tehnologiju i likovne medije. Shpigl, kroz fleksibilne projekte, izložbe i pop-up situacije, nastoji približiti umjetnost široj publici, pokazujući da kreativni izrazi ne moraju biti ograničeni klasičnim galerijskim okvirima, već mogu postati dostupni i relevantni svakom posjetitelju.
Ivana Mrčela sudjeluje s radom Limited Edition, u sklopu "Ikonologija potrošnje", koju je za Art Zagreb organiziralo Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, predstavljena u sklopu sajma umjetnina Art Zagreb pod nazivom Ikonologija potrošnje, polazi od pitanja kako u suvremenoj kulturi prepoznati dublje značenjske slojeve umjetničkog djela. Djelo Ivane Mrčele za Art Zagreb odabrala je članica Društva povjesničara Hrvatske Dubravka Prpić Znaor. - U radu Limited Edition Ivana Mrčela prikazuje srce i pluća izrađene od tekstila, postavljene na metalnu podlogu poput proizvoda iz suvremenog izloga. Ovim radom koji na prvu izaziva divljenje, umjetnica stvara ironijski komentar o prodoru tržišne logike u samu srž ljudskosti. Najintimniji i najvažniji organi tijela prikazani su kao roba – i to vrlo atraktivna, estetski čista, gotovo laboratorijski sterilna na hladnoj srebrnoj površini. Time autorica na više razina komentira društvo: roba je postala dio nas, a mi smo istodobno postali roba. Ujedno postavlja pitanje što suvremeni konzumerizam čini našem shvaćanju tijela, emocija i autentičnosti. Umjetnica koristi nježnu nijansu ružičaste uz koju se tradicionalno vežu pojmovi nježnosti, vedrine i optimizma. No ona briše taj dojam nevinosti – blagi, dražesni ton postaje ironijski kontrapunkt. Ružičasta u ovom kontekstu više nije znak ženstvenosti, nego boja koja razotkriva tamnu pozadinu globalne proizvodnje. Vizualni šarm djeluje kao primamljiva površina iza koje se skriva teška tema, a ta dvostruka kodiranost ostaje ključni element njezina umjetničkog jezika. Ironija je dodatno naglašena i samim nazivom: limited edition nominalno označava ekskluzivnost i ograničenu količinu, no u realnosti masovne proizvodnje pojam gubi smisao i pretvara se u apsurdni marketinški ornament - navodi Prpić Znaor.
Ana Plenča, članica Društva povjesničara Hrvatske za Art Zagreb odabrala je djelo "Želim sve" umjetnika Tonija Fažona. - U djelu sugestivnog naziva Želim sve autor Toni Fažon prikazuje stiliziranu donju polovicu ženskog lica, snažno naglašavajući usne koje zagrizaju vlastiti prst. Glatkim, gotovo sjajnim površinama, stilizacijom djela koje asocira na pop art i korištenjem snažnih primarnih boja – crvene i plave – stvara dojam reklamnog plakata. Predimenzionirane usne idealnog oblika, dodatno naglašene crvenom bojom odnosno ružem, tradicionalno nas asociraju na seksepil i požudu, i gesta zagriza, koji je toliko jak da prst krvari, promatraču prikazuju akt konzumacije, koja je zašla u sferu prekomjernosti te sada osobi koja konzumira nanosi bol – bol do krvi. Lice subjekta slike ostaje prikazano samo do polovice, dajući dojam anonimnosti, kojom se gesta dodatno ističe. Razlozi za odabir rada svakako su bili dvojaki - želja mi je svakako bila predstaviti umjetnika koji nije poznat široj javnosti. iako su mu radovi veoma kvalitetni. A kada se kustos susretne s radom poput Želim sve T. Fažona, ne može ostati ravnodušan, s obzirom da umjetnik jednim naizgled jednostavnim prikazom stvara ikononografski višeslojno i nadasve provokativno djelo, koje možemo čitati na niz načina - navela je Plenča.
Martina Petrinović, tajnica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i izvršna urednica Peristila, znanstvenog godišnjaka za povijest umjetnosti, pojasnila je ovogodišnji koncept.
- Praktikum Dijalog povijesti umjetnosti i suvremene umjetničke produkcije – prilog razvoju kritičke misli predstavlja most između teorije i prakse. Svake godine polaznici – povjesničari umjetnosti – dubinski analiziraju teoretski tekst kako bi ispitali njegovu aktualnost i primjenjivost na suvremenu umjetnost. Ove godine u fokusu praktikuma bio je tekst Erwina Panofskog iz 1939., jedan od temeljnih tekstova naše struke povijesti umjetnosti. To je tekst koji je definirao metodologiju čitanja slike – od onoga što vidimo na prvi pogled, preko simbola ukorijenjenih u tradiciji, pa sve do dubljih, kulturnih i društvenih značenja. Iako je nastao u kontekstu pred rat i velikih svjetskih promjena, polaznici su ga trebali pročitati i propitati kroz prizmu suvremenosti - .
Praktikum je zamišljen kao višemjesečni proces: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske raspiše poziv, jave nam se povjesničari umjetnosti, dobiju zadatak za čitanje, sudjeluju u online predavanjima i radionicama, a najvažniji dio je da stupe u kontakt s umjetnicima. Uglavnom je riječ o suvremenim hrvatskim umjetnicima, iako su prethodnih godina bili zastupljeni i umjetnici iz inozemstva. Zanimljivo je da se radi i o afirmiranim umjetnicima i o vrlo mladima, što dodatno otvara prostor za dijalog.
Art Zagreb tako ponovno potvrđuje svoj status mjesta susreta umjetnosti, kolekcionara i publike, nudi inspiraciju i znanje te otvara dijalog o važnosti očuvanja i promicanja kulturne baštine u suvremenom kontekstu.
