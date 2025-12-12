Otvoren 8. Art Zagreb - najveći sajam umjetnina koji povezuje umjetnike, galeriste i kupce

Daniel Tomičić, direktor sajma Art Zagreb naveo je kako je svake godine sve više posjetitelja. „Sajam u tih par dana održavanja posjeti nekoliko tisuća ljudi. Publika raste i sve je raznolikija, od stručnjaka i kolekcionara do onih koji umjetnost tek otkrivaju. Art Zagreb ima tri jasna aspekta: umjetnički, ekonomski i edukacijski. Vjerujem da publika ovdje doista nauči nešto novo, osobito u kontekstu financijske pismenosti, koja posljednjih godina postaje važna tema u Hrvatskoj.“ Navodi i kako je cilj aktivirati i one koji u umjetnost ulažu ozbiljne novce. „Prema podacima Hrvatske narodne banke, u Hrvatskoj postoji oko tisuću ljudi koji spadaju u skupinu tzv. high-net-worth individuals, onih s imovinom većom od milijun eura, ne računajući nekretninu u kojoj žive. To je publika koja aktivno investira, ali dosad umjetnine uglavnom nije doživljavala kao investicijski instrument. Razlog je jednostavan: tržište je dugo bilo netransparentno, s velikim udjelom sivih transakcija i izrazito prisutnim problemom falsifikata preminulih autora. Kada nema računa, tragova kupnje i jasne mogućnosti kasnije prodaje, logično je da investitori odustaju.“ Ističe da je aukcijska kuća Artmark uvela promjene transparentnim načinom rada te da je bitno da ljudi vide kako je to jedan od ključnih elemenata scene umjetničkih radova. „Naša je misija pokazati da umjetnina nije samo dekor, nego predmet koji oblikuje prostor i istovremeno predstavlja vrijednu, dugoročnu investiciju. Kada postoji transparentnost, povjerenje i jasna infrastruktura, tada i tržište raste, a publika dobiva sigurnost da ulazi u segment koji je uređen, profesionalan i održiv.“ - zaključio je Tomičić. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL