Woolworth je do 1930. godine bila najviša zgrada na svijetu

Arhitekt Cass Gilbert dizajnirao je popularnu zgradu Woolworth Building, koja se nalazi na adresi 233 Broadway na Manhattanu u New Yorku. Službeno je otvorena 24. travnja 1913. godine, a do 1930. godine bila je to najviša zgrada na svijetu. Visoka je ukupno 240 metara, a nakon više od stoljeća i dalje je jedna od 100 najviših zgrada u SAD-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

F. W. Woolworth, osnivač brenda popularnih trgovina Five-and-ten-cent, zamislio je neboder kao sjedište svoje tvrtke. Sve je planirao s tvrtkom Irving National Exchange Bank, koja je također pristala koristiti neboder kao svoje sjedište. Bilo je zamišljeno da to bude zgrada od 12 do 16 katova, ali je prošla nekoliko revizija tijekom procesa planiranja. Na kraju zgrada ima 57 katova.

U vrijeme gradnje Woolworth je imao najviši dimnjak na svijetu. Tijekom obnove zgrade dimnjak, koji je odražavao visinu zgrade, srušen je, a na njegovu mjestu kasnije su podignuti novi liftovi. Woolworth je također imao najbrža dizala na svijetu kad je otvoren. Okno dizala suženo je tako da u slučaju slobodnog pada zračni jastuci spriječe preveliku brzinu i propast kabine.

Sad zatvorena, vrata u prostoru za bicikliste u podrumu nekoć su izravno vodila do podzemne željeznice. Zgrada je izgrađena na vrhu močvare, a u podrumu se i dalje nalazi velika bačva od cedrovine koja je služila za isisavanje vode koja je dolazila u podrum. Nije se predugo koristila, no i dalje se čuva u odličnom stanju.

Nakon desetogodišnje opsade pala je Troja

Dan 24. travnja 1184. godina prije Krista uzima se kao tradicionalni datum pada Troje nakon desetogodišnje grčke opsade Grka. Poslužili su se jednom od najpoznatijih varki u povijesti. Napravili su drvenoga konja u kojem su se sakrili vojnici, a naivni Trojanci unatoč opomenama prihvatili su dar. Tijekom noći grčki su vojnici u potpunosti uništili grad. Prema Homerovoj "Ilijadi" snimljen je i legendarni film "Troja", u kojem grčkog ratnika Ahileja glumi Brad Pitt, a trojanskog princa Hektora Eric Bana. Glumci nisu imali dublere dok su snimali scenu epskog duela. Dogovorili su se da će jedan drugome isplatiti novac za svaki slučajni udarac: 50 dolara za slabiji, a 100 dolara za jak udarac. Pitt je kolegi morao isplatiti 750 dolara.

Hrvatska odigrala prvu utakmicu protiv Engleske

Hrvatska nogometna reprezentacija prvu utakmicu protiv Engleske u povijesti odigrala je 24. travnja 1996. godine uoči Europskog prvenstva. Prijateljski susret na starom Wembleyu u Londonu završio je bez golova. Briljirao je Marijan Mrmić s nekoliko sjajnih obrana. Hrvatsku je vodio Miroslav Ćiro Blažević, a Engleze Terry Venables. Bila je to predzadnja provjera "vatrenih" uoči nastupa na Europskom prvenstvu. To je ujedno bilo i prvi put da se samostalna Hrvatska pokazala svijetu na nekom većem natjecanju.

Ovdje pogledajte i ostale vremeplove.

Najčitaniji članci