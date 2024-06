Otvorena prva gimnazija u Hrvatskoj, upis je bio besplatan

Prva gimnazija u Hrvatskoj otvorena je 3. lipnja 1607. u Zagrebu. Pokrenuli su je isusovci u napuštenom dominikanskom samostanu na Griču. Kad je 1945. zgrada izgorjela, premještena je u zgradu na Trgu Katarine Zrinske na Gornjem gradu, gdje je i danas Gornjogradska gimnazija. Upis je bio besplatan, a već prve godine upisano je 260 učenika. U njenim klupama školovali su se vodeći hrvatski umovi: Tituš Brezovački, Janko Drašković, Vatroslav Lisinski, August Šenoa, Ivan Kukuljević-Sakcinski, Ante Starčević, Miroslav Krleža...

Foto: Gornjogradska gimnazija

The Doors objavili hit singl

Američki sastav The Doors 3. lipnja 1967. objavio je singl "Light My Fire", koji ih je vinuo u svijet slavnih. Pjesma je uskoro postala broj jedan na ljestvicama u SAD-u, a ubrzo je ušla u prvih deset u Velikoj Britaniji, Australiji i Kanadi. To im je priskrbilo poziv u TV show Eda Sullivana, gdje su ih zamolili da jedan od stihova zamijene, zbog sumnje da govori o drogi. Članovi benda su pristali, no Jim Morrison otpjevao je pjesmu u originalu, pa im je otad pristup tom showu bio zabranjen.

Foto: Javno vlasnistvo

Umro autor 'Preobrazbe', Franz Kafka

Na današnji dan 1924. preminuo je Franz Kafka, češki pisac koji je svjetsku slavu stekao tek nakon smrti. Svoje zapise oporučno je ostavio prijatelju Maxu Brodu, sa zahtjevom da ih nakon njegove smrti spali nepročitane. Nasreću, Brod je ignorirao taj zahtjev i omogućio da zažive neka od najvećih djela svjetske književnosti, poput romana "Proces", "Zamak" i "Amerika".

Franz Kafka (1883 1924) novelist and short-story writer | Foto: Profimedia

