Otvorila je minijaturni frizerski salon u kontejneru kod Petrinje: 'Simpatičan je i ljudi ga vole'

Imamo veliko i prostrano dvorište koje se nalazi uz glavnu cestu. Pomislila sam da je upravo to idealno mjesto za moj frizerski salon. Razmišljali smo o gradnji, ali u tom periodu još su nas povremeno tresli potresi. U ovom kraju puno je poslodavaca svoje radnje, od cvjećarnica do dućana s odjećom, otvorilo upravo u kontejnerima. Tada sam rekla suprugu da mi se to čini kao najbolja opcija, priča nam frizerka Marija Muža (38) čiji se salon smjestio u kontejneru, a pronaći ćete ga u mjestu Dužica prema Petrinji.

POGLEDAJTE VIDEO: Marijin salon prekrasno je uređen

Pokretanje videa ... Dužica: Marija Muža otvorila je frizerski salon u kontejneru | Video: 24sata/pixsell

Stare turopoljske drvene kuće, obnovljena stara crkva koja je stradala u potresu dobili su modernog susjeda koji se ipak i više nego savršeno uklopio u ambijent. Frizerski salon "Kod Brice" svojim toplim i veselim eksterijerom privlači znatiželjne poglede.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

- I prije sam radila u salonima, ali u prekidima jer ipak imam troje djece. Upravo zbog toga imala sam želju da se moj posao nalazi u blizini kuće. Kada je najmlađe dijete napokon dobilo mjesto u vrtiću, odlučila sam se vratiti na posao i pokretanje vlastitog bilo je najbolje rješenje. Imala sam veliku podršku obitelji - kaže Marija koja inače dolazi iz susjednih Petrovaca, dok je suprug iz Žažine. U Dužicama su sagradili kuću i osnovali obitelj.

U samo 15 kvadrata Marija je stvorila prekrasni ambijent u kojem se svi osjećaju ugodno, a njoj je u njemu još ljepše stilizirati frizure svojih klijenata.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

- Gledali smo ponude za kontejnere u Hrvatskoj i sve je bilo jako skupo. Sjetila sam se da bi mogli pogledati što se nudi u susjednoj BIH. Kontaktirala sam jednu tvrtku. Cijena je bila tri puta niža nego kod nas. Nazvala sam i sve smo se dogovorili. Ja sam odokativno nacrtala što želim, iako nisam vješta u skiciranju - kroz smijeh nam kaže Marija koja je krenula u realizaciju projekta i na put prema otvaranju svog mini salona iz snova.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

- Samo smo jednom otišli u Bosnu. Dogovorili detalje i to je to. Nakon samo tri tjedna sve je stiglo. U tom periodu pripremili smo teren, napravili temelje i omogućili dovod vode i struje. Nakon što je stigla konstrukcija napravili smo krov i natkrivenu terasu od 12 kvadrata. Zatim sam s obitelji krenula u meni najdraži dio - uređenja interijera i eksterijera. Htjela sam da sve bude što ljepše i udobnije. Da se ljudi ovdje osjećaju ugodno i da nekako od 'limenke' napravim jedno lijepo mjesto - kaže Marija koja je u tome i uspjela.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

- Inače obožavam uređenje i sve vezano uz to. Tako sam pomalo dodavala zavjese, ukrase. U jedan kut smjestila sam aparat za kavu. Imam dva mjesta za rad, međutim kako radim sama na jedno sam postavila sjedalicu za djecu. U drugi kraj smjestio se bazen za pranje kose i mali odvojeni wc - kaže Marija koja je pazila na svaki detalj, a dvorište iznova uređuje s izmjenama godišnjih doba.

- Obožavam zelenilo, vodu i prirodne elemente. Stoga sam i u tom smjeru uredila dio oko salona. Posadila sam biljke i cvijeće koje su ljeti svemu davale poseban šarm. Suprug je napravio i malo umjetno jezero. To je bila moja posebna želja i morao mi ju je ostvariti - veselo govori Marija pokazujući nam detalje, a nedavno je sve dekorirala u božićnom stilu. Oko jezera nalaze se kamenčići, a sada i svjetleći jelen. Lampica ne nedostaje, a postavljene su čak i oko hrpe bundeva koje se u ovim kraju u jesenskim mjesecima često vide uz ograde i ulaze u dvorišta.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

Na terasi se ovih dana nalazi okićen bor, puno lampica i ostale božićne dekoracije poput poklona, zvijezda i raznih svjetlećih instalacija. Tu su se smjestila klupa, stol i pletene fotelje u kojima se nalaze jastuci s božićnim motivima. Oko natkrivene terase vijore zavjese za još ljepši ugođaj. Marija ima u planu i zatvoriti terasu zimi jer je boravak na njoj za zimskih i vjetrovitih dana, baš kao što je ovaj kada smo posjetili šarmantni salon, nije ugodan za dulji boravak.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

- Ja da mogu, svaki tjedan bi mijenjala ukrase. To mi je poseban gušt - kaže Marija.

Za otvaranje salona u kontejneru nije imala nikakvih problema što se tiče papirologije. Naprotiv, sve je prošlo regularno. U salonu radi sama jer kaže da je teško pronaći radnika. Stoga radi po svojim potrebama i zahtjevima klijenata.

- Jedan dan sam bila bolesna pa sam drugi dan odradila 13 sati. To vam je tako. Trebate ispoštovati ljude koji vam dolaze i ukazuju vam povjerenje - kaže majka troje djece te dodaje da posla ne nedostaje. Dolaze svi - iz okolnih mjesta, Petrinje, Siska, ali i Zagreba pa i oni koji se vraćaju iz Njemačke za blagdane.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

- Nisam požalila ni minute što sam otvorila ovaj salon. Simpatičan je i ljudi ga vole. Ugodno su iznenađeni kada dođu. Posla ima, ali ništa mi nije teško u dobroj atmosferi. Kada znam da će biti gužva, pripremim sokove i kekse. Opušteno je. Svira muzika, radimo i uživamo. Nekad ostanem ovdje do 11 navečer, a da ni ne primijetim Naradim se, ali i uživam - kaže dok oko nje skače psić Lujko koji također ima tip-top frizuru, jer ipak gazdarica pazi na svaki detalj.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

- Kada imam s nečim problema tu je suprug. On je glavni za tehniku i popravke - smije se Marija, a pohvalila je i djecu koja su joj pomogla u čišćenju salona za fotografiranje.

U mjestu je potres učinio veliku štetu

Tog nesretnog 29. prosinca 2020. godine, u petrinjskom potresu srušene kuće i u mjestu Dužica. Nakon toga, potresi su se nizali još mjesecima, a Marija kaže da su, svaki put kada je treslo, bili 'na iglama'. Njihova kuća pretrpjela je manja oštećenja, ali opcija da salon bude u kontejneru davala joj je osjećaj sigurnosti.