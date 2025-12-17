Otvorite nam još jedan šalter u Petrinjskoj, gužve su ogromne!

Predlažem više šaltera, naslov je pisma čitatelja objavljenog u Večernjem listu 17. prosinca 1966. godine, u kojem se kaže: "Druže uredniče, u Sekretarijatu za unutrašnje poslove u Petrinjskoj ulici čekao sam neki dan puna tri sata samo da mogu predati molbu za dobivanje putnice za inozemstvo. Molbe se primaju od 9 do 13 sati, zbog toga stranke dolaze pred ured već davno prije 9 sati, a kad se vrata otvore, obično vladaju gužva i neredi jer svaki želi biti prvi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+