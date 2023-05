Ova 4 znaka Zodijaka će imati jako puno partnera prije nego pronađu svoju srodnu dušu

PUT DO SAVRŠENE LJUBAVI

Neki će tijekom života isprobati više ljubavnih veza, jer ne pronalaze onoga s kime žele provesti život, no svaka ta veza put je do one savršene, jer uče na greškama

Riba Ribe se lako vežu te često 'padaju' na svakoga tko im drži otvorena vrata ili im uputi kompliment od srca. Oni traže ljubav, pa je nalaze gdje god pogledaju. POGLEDAJTE VIDEO: Zaljubit će se nekoliko puta prije nego što pronađu osobu koja im je zapravo suđena, a to znači da će morati pretrpjeti mnogo slomljenog srca i neizvjesnosti. Morat će se podići s poda i pokušati ponovno, no ne odriču se nade da će pronaći pravu osobu, jer će je jednog dana uistinu upoznati. Ipak, prije toga će imati neke propale veze da nađu ono što su oduvijek tražili. Vaga Vage uvijek drže svoje srce otvorenim za ljubav, zaljubit će se u razne ljude tijekom života jer u svima vide ljepotu. Zanemaruju njihove nedostatke, kako bi se usredotočili na vrline svake osobe koja im je u okruženju. Iako možda neko vrijeme neće sresti svoju srodnu dušu, njihovi će drugi odnosi i dalje biti nešto što će na kraju ipak cijeniti. Shvaćaju da netko ne mora biti stalni dio njihova svijeta da bi bio važan jer su i privremene ljubavi jednako lijepe. Naime, sve su te ljubavi jednako ključne u oblikovanju njihove egzistencije. Vage se toliko žele zaljubiti da se to događa stalno, ne mogu si pomoći. Uživaju u društvu gotovo svih koje sretnu, tako da uvijek pronađu nešto što vole kod ljudi oko sebe. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime Lav Lavovi žele veliku, uzbudljivu romansu - i to će pronaći više puta u životu. Žele se osjećati željenima, pa uživaju u vremenu kada su stvari svježe, nove i uzbudljive. Lavovi će otići od pogrešne osobe nakon što se iskre stišaju, ali će stati uz pravu osobu čak i nakon što faza medenog mjeseca prođe. No, zato može proći neko vrijeme da pronađu osobu uz koju će se vezati i ostati u vezi godinama. Bit će to osoba zbog koje se osjećaju posebnima, čak i kada veza postane ugodna. Blizanci Blizanci moraju istražiti svoje mogućnosti jer ne znaju odmah kakav tip osobe im najbolje pristaje. Moraju pokušati i pogriješiti više puta te izlaziti s ljudima koji su možda i potpuno pogrešni za njih, kako bi shvatili kojim kvalitetama se dive i koje pritom ne podnose kod partnera. Naime, treba im iskustvo koje će ih voditi dalje te im omogućiti da znaju koga traže. Iako će im možda trebati neko vrijeme da pronađu nekoga tko im dobro pristaje, to ne znači da su njihove prošle ljubavi bile uzalud. One im pomažu da poduzmu korake u pravom smjeru. Njihove prošle ljubavi uče ih važnim lekcijama o tome kamo trebaju usmjeriti svoju energiju u budućnosti. Dakle, ne mogu pronaći pravu osobu bez da ostvare veze s nekoliko pogrešnih, piše Collective world.