Ova hrana jača libido i pomaže parovima da brže dobiju dijete

Konzumiranje hrane iz mora može pomoći parovima da brže dođu do trudnoće, navedeno je u novoj studiji Sveučilišta Harvard. Također, tvrde da parovi koji jedu takvu hranu, obično češće prakticiraju seksualne odnose.

Ranije studije pokazale su da konzumacija ribe s visokim udjelom omega-3 kiselina, kao što su losos i tuna, povisuje razinu progesterona u tijelu, poboljšavaju kvalitetu sperme i skraćuju vrijeme potrebno za trudnoću.

Istraživači su proučili 500 parova kroz studiju koju su nazvali "Longitudinal Investigation of Fertility and the Environment (LIFE)" (Longitudinalno istraživanje plodnosti i okoliša). Parovi su bilježili unos morske hrane i seksualnu aktivnost kroz godinu dana, a istraživači su te podatke usporedili sa vremenom koje je bilo potrebno da dođe do trudnoće.

Rezultati su pokazali da je kod 92 posto parova, koji su jeli morsku hranu više od dva puta tjedno, do trudnoće došlo nakon 12 mjeseci u usporedbi sa 79 posto onih koji su konzumirali takvu hranu rjeđe. Osim toga, parovi koji su pojeli osam ili više porcija morske hrane tijekom menstrualnog ciklusa, češće su vodili ljubav - 22 posto učestalije od ostalih.

Foto: Dreamstime

Osim toga, otkrili su da, ako partneri jedu takvu hranu istog dana, tada su izgledi za seks 39 posto veći u odnosu na one koji taj dan uopće nisu jeli morsku hranu.

- Jedno od iznenađujućih otkrića je to da je unos kod muškaraca jednako važan kao i kod žena - rekla je dr. Audrey Gaskins, znanstvena suradnica na Harvardu za Daily Mail. Dodala je da ribe i školjke, osim važnih omega-3 masnih kiselina, sadrže i cink, a taj mineral poboljšava broj spermija i njihovu pokretljivost.

Dr. Gaskins kaže kako istraživači nisu bili sigurni koja je povezanost između unosa morskih plodova i povećane seksualne aktivnosti.

- Postoji popularno uvjerenje da plodovi mora mogu biti afrodizijak, ali zaista nema dokaza koji bi to sugerirali - pojasnila je. Dodala je kako želi da istraživački tim za buduće studije prati potrošnju morskih plodova kod parova koji su neplodni.

Foto: Dreamstime

Provjerite kvalitetu sperme kod kuće

Na tržištu postoji kućni test za spermu. Zove se SwimCount, a promjenom boje pokazuje da li je broj pokretnih spermija (dobrih plivača potrebnih za oplodnju) ispod ili iznad razine koja se po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji naziva normalnom. Proizvođač tvrdi da je 96 posto točan.

Pokaže li se da je kvaliteta sperme ispod normalne razine, to je znak da muškarac treba posjetiti stručnjaka zbog daljnjih pretraga, odnosno testiranja plodnosti. Mala količina spermija ili njihova loša kvaliteta uzrok su neplodnosti kod otprilike 20 posto muškaraca.