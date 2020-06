Svaki baget je s vanjske strane hrskav, a iznutra je mekan. On je savr\u0161en za preljev od maslaca ili za d\u017eem.

- Svaka pekarnica u Parizu ima svoj specijalitet ali postoji samo jedna poput Legay Choc - rekao je Richard.

Richard koji dolazi iz duge linije pekara, nikada nije \u017eelio u\u0107i u tu profesiju. Odrastao je u pekarnicama, a iz prve ruke svjedo\u010di kako je dugotrajno i te\u0161ko voditi posao s hranom.\u00a0

Njegov otac upravljao je pekarnicom u Nantesu (gradu zapadno od Pariza), pored vrata vojne baze. Ondje je \u010desto primao \u0161aljive molbe od vojnika da izradi 'riskantne' bagete. To je postala \u0161ala u obitelji Legay.

- Jednog dana brat me zatra\u017eio da stvorim svoju originalnu pekaru s nesta\u0161nim proizvodima. I rekao sam mu: 'To je vrlo te\u0161ko u Nantesu. Ako to \u017eelimo u\u010diniti, u\u010dinimo to u Parizu' - rekao je Richard.

Tako su Richard i njegov brat zajedno pokrenuli svoju nesumnjivo avangardnu \u200b\u200bpekarnicu, smjestiv\u0161i je uz usku ulicu Marais koja se nalazi u gay \u010detvrti u Parizu. \u00a0

- Stranci misle da su Pari\u017eani stvarno dosadni, i previ\u0161e ozbiljni, ali to apsolutno nije tako. Pari\u017eani nisu takvi. Da su takvi, mislim da ne bih prodavao toliko \u010darobnih bageta - rekao je Richard.

Uz 'la baguette magique', Legay Choc nudi i \u00a0kola\u010de s malinama, \u010dokoladne brio\u0161e i sli\u010dno.

Iako sigurno nema pogre\u0161nog na\u010dina da pojedete ovaj \u010darobni baget, Richard preporu\u010duje da bi trebali blago otrgati kuglice, nje\u017eno ih umo\u010diti u \u0161alicu crne kave kako bi upili dodatni okus, a zatim ih treba pojesti. Tvrdi da je potrebno iskusiti svaku zalogaj.

Za Richarda, njegova je pekarnica vi\u0161e od obi\u010dnog veselog mjesta za mje\u0161tane koji mogu kupiti kruh. To je prilika da se izrazite.

- Otvaranje ove pekare, gay pekare, pomoglo mi je da iza\u0111em pred sve ljude oko mene, moju obitelj, i ka\u017eem im da sam gay - ka\u017ee Richard.

Ova pekarnica prodaje peciva u obliku penisa u gay četvrti u Parizu - posao im je procvjetao

Richard Legay vlasnik je pariške gay pekarnice koja osim slasnih pekarskih delicija prodaje kruh u obliku penisa kojeg je Richard nazvao 'la baguette magique' ili čarobni baget

<p>Pariška pekarnica 'Legay Choc' koja se nalazi u srcu Maraisa, proizvodi proizvode u malo drugačijem obliku nego što to rade tradicionalne francuske pekarnice. Umjesto jednostavnog oblika bageta, vlasnik <strong>Richard Legay</strong> stvara baget u obliku penisa, koji ima naziv <em>'la baguette magique</em>' što bi u prijevodu značilo čarobni baget. Proizvode i druge slastice u tom obliku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Recepti Ivana Pažanina<br/> </p><h2>U ovoj pekarnici se događa prava čarolija</h2><p>- Jedini sam pekar u Parizu i Francuskoj koji je stvorio 'la baguette magique' u obliku penisa. Posebnost naše pekarne je u tome što izrađujemo tradicionalne francuske bagete koje smo odlučili malo izmijeniti, na zabavan ali nestašan način - rekao je vlasnik Richard za <a href="https://theculturetrip.com/europe/france/paris/articles/hungerlust-this-baker-makes-penis-shaped-bread-at-legay-choc-bakery/" target="_blank">The culture trip.</a></p><p>Svaki baget je s vanjske strane hrskav, a iznutra je mekan. On je savršen za preljev od maslaca ili za džem.</p><p>- Svaka pekarnica u Parizu ima svoj specijalitet ali postoji samo jedna poput Legay Choc - rekao je Richard.</p><h2>Podrijetlo Legay Choc</h2><p>Richard koji dolazi iz duge linije pekara, nikada nije želio ući u tu profesiju. Odrastao je u pekarnicama, a iz prve ruke svjedoči kako je dugotrajno i teško voditi posao s hranom. </p><p>Njegov otac upravljao je pekarnicom u Nantesu (gradu zapadno od Pariza), pored vrata vojne baze. Ondje je često primao šaljive molbe od vojnika da izradi 'riskantne' bagete. To je postala šala u obitelji Legay.</p><p>- Jednog dana brat me zatražio da stvorim svoju originalnu pekaru s nestašnim proizvodima. I rekao sam mu: 'To je vrlo teško u Nantesu. Ako to želimo učiniti, učinimo to u Parizu' - rekao je Richard.</p><p>Tako su Richard i njegov brat zajedno pokrenuli svoju nesumnjivo avangardnu ​​pekarnicu, smjestivši je uz usku ulicu Marais koja se nalazi u gay četvrti u Parizu. </p><p>- Stranci misle da su Parižani stvarno dosadni, i previše ozbiljni, ali to apsolutno nije tako. Parižani nisu takvi. Da su takvi, mislim da ne bih prodavao toliko čarobnih bageta - rekao je Richard.</p><p>Uz 'la baguette magique', Legay Choc nudi i kolače s malinama, čokoladne brioše i slično.</p><p>Iako sigurno nema pogrešnog načina da pojedete ovaj čarobni baget, Richard preporučuje da bi trebali blago otrgati kuglice, nježno ih umočiti u šalicu crne kave kako bi upili dodatni okus, a zatim ih treba pojesti. Tvrdi da je potrebno iskusiti svaku zalogaj.</p><h2>Gay ponos je u srcu Legay Choc</h2><p>Za Richarda, njegova je pekarnica više od običnog veselog mjesta za mještane koji mogu kupiti kruh. To je prilika da se izrazite.</p><p>- Otvaranje ove pekare, gay pekare, pomoglo mi je da izađem pred sve ljude oko mene, moju obitelj, i kažem im da sam gay - kaže Richard.</p>