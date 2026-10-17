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Ova svakodnevna navika može i više nego udvostručiti rizik od raka želudca

Piše Goran Ivanović,
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Ova svakodnevna navika može i više nego udvostručiti rizik od raka želudca
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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Novo istraživanje upozorava na svakodnevnu naviku koja bi mogla biti povezana s većim rizikom od raka želuca. Znanstvenici su analizirali podatke više od 112.000 ljudi, a rezultati su otvorili zanimljiva pitanja

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Novo istraživanje donosi upozorenje za ljubitelje zaslađenih pića. Znanstvenici su pronašli povezanost između svakodnevnog konzumiranja takvih napitaka i znatno većeg rizika od raka želuca.

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Istraživači su analizirali podatke 112.284 sudionika koji su desetljećima sudjelovali u velikim američkim zdravstvenim istraživanjima. Sudionici su svake četiri godine odgovarali na pitanja o prehrani i navikama pijenja, dok se njihovo zdravstveno stanje pratilo svake dvije godine.

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U istraživanju su zaslađena pića uključivala gazirana pića, limunadu, voćne i sportske napitke. Znanstvenici su pritom uzeli u obzir i druge čimbenike koji mogu utjecati na rizik od raka želuca, poput pušenja, alkohola, prehrane i infekcije bakterijom H. pylori.

Tijekom više od 3,2 milijuna godina ukupnog praćenja zabilježeno je 278 slučajeva raka želuca. Osobe koje su pile barem jedno zaslađeno piće dnevno imale su oko 2,45 puta veći rizik od razvoja raka želuca u usporedbi s onima koji su ih konzumirali vrlo rijetko.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Povezanost je zabilježena i kod muškaraca i kod žena, a kod žena je rizik bio gotovo tri puta veći. Istraživači su također otkrili povezanost većeg unosa fruktoze, šećera koji se nalazi u mnogim zaslađenim napitcima, s većim rizikom, osobito kod žena.

Rezultate treba promatrati s oprezom

Znanstvenici su provjerili i može li bakterija H. pylori, poznati čimbenik rizika za rak želuca, objasniti rezultate. Međutim, povezanost između zaslađenih pića i raka želuca nije ovisila o prisutnosti te bakterije. Pića zaslađena umjetnim zaslađivačima nisu bila povezana s povećanim rizikom.

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Ipak, rezultate treba tumačiti s oprezom. Riječ je o opservacijskom istraživanju koje može pokazati povezanost, ali ne može dokazati da zaslađena pića izravno uzrokuju rak želuca. Autori ističu da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se bolje razumjela ta povezanost.

Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

To ne znači da će svakodnevno ispijanje jednog soka automatski dovesti do raka. Ipak, smanjenje unosa zaslađenih pića može biti jednostavan korak prema zdravijoj prehrani, a kao zamjena mogu se birati voda, mineralna voda ili nezaslađeni čaj.

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