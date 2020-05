Ovaj Indijac nosi uvijek samo 2 boje - a za to ima dobar razlog

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Psihologija boja: Vaš karakter ima veze s omiljenom nijansom

Upoznajte najupečatljivijeg stanovnika indijskog grada Bangalore, koji uvijek nosi odjeću i obuću isključivo dvije boje - crvenu i bijelu.

- Moje ime je Broj Sedam.To je moje pravo ime. I nosim samo crveno i bijelo - kaže čovjek. Odrastao je u spiritualnoj obitelji, u kojoj su svi bili odjeveni u bijelo. Tako je od rođenja do svoje 25. godine nosio samo bijelu odjeću.

- Kad sam se zaposlio, jednoga sam dana odabrao i dodao crvenu kravatu i od toga dana nosim samo crveno-bijele kombinacije - priča Broj sedam. Ukratko, jedna crvena kravata označila je životnu prekretnicu.

Foto: Schreenshoot - Sve je u mom životu dobilo više smisla laže. No, vratimo se broju 7 - to je ime dobio zato što je bio sedmi sin u obitelji. Tako je počeo nositi odijela sa sedam gumba, broj mobitela obilježava mu broj 7, broj registracije na automobilu čine sedmice, njegove hlače imaju sedam džepova.

Foto: Schreenshoot

- Govorim sedam jezika - kaže Broj sedam. No, to nije sve. I njegov dom uređen je u potpunosti u crveno-bijeloj boji.

- Imam više od 500 predmeta u crvenoj ili bijeloj boji, ili u toj kombinaciji. U svim prostorijama u stanu prevladavaju te dvije boje - priča te dodaje kako je čak i njegova obitelj prihvatila te dvije boje. Supruga se isprva ljutila na njega i odbijala ga pratiti, no s vremenom je i ona počela nositi crveno-bijele kombinacije.

Broj sedam kaže kako kad god iz automobila - crveno bijelog, naravno, - primijeti nešto u tim bojama, zaustavlja se i kupuje to. Iako ima različitih reakcija na tu njegovu pomalo otkačenu naviku, on ne odustaje od nje, jer kaže da mu donosi radost te da je to dio njega od mladosti i tako želi živjeti do kraja života.

