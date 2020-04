'Ovaj mjesec ne morate platiti stanarinu, važnije je zdravlje'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:Strašno! U SAD-u preminula mala beba od posljedica korone

Mnogi Amerikanci u posljednje vrijeme ostali su bez posla, ili morali ostati kod kuće, zbog nastojanja da se zaustavi krivulja eksponencijalnog rasta broja oboljelih od COVID-19, i nisu sigurni hoće li moći plaćati račune i stanarinu dok ponovo ne započnu raditi, piše Men's Health.

Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio založio se za zamrzavanje najamnina, a već je započela i priprema posebnog zakona u državi New York, kojim bi se privremeno obustavilo plaćanje najamnina i hipoteka za stambene i male komercijalne nekretnine. Čeka se da prijedlog zakona stigne u Senat te američke države, koji bi ga trebao usvojiti.

No nekima zakoni nisu potrebni da bi 'oslušnuli' potrebe svojih sugrađana i odgovorili na njih. Naime, svjestan velikog financijskog opterećenja s kojim se suočavaju stanari u zgradama koje iznajmljuje, Mario Salerno, posjednik iz Williamsburga u Brooklynu, upravo je objavio da stanari u 18 nekretnina koje iznajmljuje ovog mjeseca ne trebaju platiti najam.

- Zbog pandemije korona virusa koja utječe na sve nas, obavještavam vas da odustajem od najma za mjesec travanj, piše u obavijesti koju je njegova tvrtka ostavila na ulaznim vratima svih 80 stanova u vlasništvu u Williamsburgu.

- Posljednjih desetak dana susreo sam puno zabrinutih stanara sa suzama u očima, koji su izgubili posao i kažu da neće moći plaćati najamninu. Za mene je bilo važnije zdravlje tih ljudi i briga oko toga da imaju za hranu, nego to da plate najamninu - kazao je Salerno za NBC New York. Dodao je da trenutno svima treba biti na umu to da moramo brinuti jedni o drugima, odnosno da ljudi ne smiju biti u situaciji da zbog odlaska na posao ugrožavaju vlastito zdravlje i zdravlje drugih, samo zato što moraju zaraditi za račune.

- Imam stanara koji su rekli da ne mogu raditi i nemaju novca da plate najamninu. I kažem: Ne brinite za mene, brinite se za svog susjeda, brinite se za svoju obitelj. Bog je dobar prema meni i mi smo uspješni, a ja brinem za zdravlje tih ljudi - pojasnio je veleposjednik jednostavno motive za svoju odluku.

