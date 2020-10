A post shared by Nick Santonastasso (@nicksantonastasso) on Apr 21, 2020 at 12:24pm PDT

Njegov moto je 'kako ne\u0161to napraviti, a ne - to se ne mo\u017ee'. Ka\u017ee kako \u010desto nailazi na ljude koji ve\u0107 u startu komentiraju da ne\u0161to ne mogu, a da nisu ni poku\u0161ali. Nije mu to jasno.

- Umjesto toga treba sagledati situaciju, duboko udahnuti i re\u0107i sam sebi: 'Dobro, kako \u0107u to napraviti, na koji na\u010din?'. Sje\u0107am se da su mi roditelji govorili 'Sine, svijet se ne\u0107e zaustaviti zato \u0161to si ti ovakav ro\u0111en. Mama i tata ne\u0107e zauvijek biti ovdje, mora\u0161 biti \u0161to neovisniji' - prisjetio se djetinjstva.

Nick je ro\u0111en s Hanhartovim sindromom, rijetkom uro\u0111enom manom zbog koje nema noge, desna ruka mu se nije razvila, a na lijevoj ima samo jedan prst. Lije\u010dnici su njegovim roditeljima rekli da \u0107e mu pokretljivost biti vrlo ograni\u010dena.

No, ve\u0107 kao mali trudio se svim silama dokazati suprotno. Kada je imao dvije godine, njegov otac je nakratko iz ku\u0107e oti\u0161ao u gara\u017eu kad je \u010duo neobi\u010dne zvukove. Pogledao je u dnevni boravak i na\u0161ao Nika na stolu kako ple\u0161e. U te dvije minute koliko ga nije bilo, dogurao je svoja kolica do stola popeo se na njih i odgurnuo se na stol.

- Bio je na stolu, gledao MTV i plesao. Od malih nogu nas je stalno \u0161okirao stvarima koje radi. On \u017eivi tako da inspirira druge i poti\u010de ih da ne sjede doma besposleni. Zna govoriti da ne mo\u017ee promijeniti to kakav je, ali zbog toga nema namjeru prestati \u017eivjeti - ispri\u010dao je njegov otac.

Prihva\u0107anje \u017eivotnih izazova pomoglo mu je izgraditi otpornost i \u017eelju za avanturom. Jako voli sport, a kao dijete vozio se na skateboardu, najprije je na njemu le\u017eao na trbuhu, a potom stoje\u0107i na ruci.

Priznaje, imao je te\u0161kih trenutaka tijekom puberteta i \u0161kolovanja.

- Bio sam depresivan i bilo mi je tako neugodno u vlastitoj ko\u017ei. Nisam \u017eelio \u017eivjeti u ovom tijelu. Ali, tada sam shvatio da moram ne\u0161to poduzeti, moram biti dio tima ili izvannastavnih aktivnosti. Moram biti dio ne\u010dega \u0161to \u0107e me uzdi\u0107i - ispri\u010dao je.

Natjerao je sam sebe da u\u010dini vi\u0161e. Pridru\u017eio se bratu i prijateljima u hrvanju tijekom drugog razreda srednje \u0161kole. Njegov trud se isplatio. Danas \u017eivi punim plu\u0107ima, ima djevojku koja ga neizmjerno voli i sretan je.

