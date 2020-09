Ovakva ponašanja djece mogu biti znak i ozbiljnijih problema

Sva djeca krše pravila. Većina dječjih hirova i nestašluka prirodan je proces učenja. Međutim, postoje trenuci kada naizgled bezazleno ponašanje djeteta može značiti nešto ozbiljnije

<p>Ovih pet situacija zahtijevaju vašu pažnju prema psiholozima.</p><h2>1. Izbirljivi su oko hrane</h2><p>Djeca su često izbirljiva u odabiru hrane i odlučno odbijaju jesti određena jela. To može biti znak da vaše dijete ima emocionalnih problema. Znanstvenici su otkrili da se vrlo izbirljivoj djeci dijagnosticira depresija češće nego kod djece koja jedu sve.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (propusti u ogoju):</p><h2>2. Osjetljivi su oko odjeće</h2><p>Možda će odbiti nositi neke predmete, ali neće htjeti skinuti druge, čak i ako su iskidani. Istodobno, dijete ne brine o vremenu i možda će htjeti staviti kapu ljeti ili obući kratku majicu zimi. Mnogi roditelji misle da se radi o jednostavnim hirovima. I dok je to čest slučaj, to također može biti znak povećane tjeskobe.</p><h2>3. Uređaje koriste češće nego inače</h2><p>Mnoga djeca vole igrati igrice na svojim pametnim telefonima ili računalima, ali djeca s anksioznošću mogu provesti više vremena ispred zaslona. Znanstvenici su otkrili da ovisnost o uređajima može biti znak povećane tjeskobe i stresa. Ako dijete provodi puno vremena na svom pametnom telefonu, vjerojatno se boji da će propustiti važan događaj ili poruku.</p><h2>4. Mole za nove igračke</h2><p>Mnogi roditelji su bili u situacijama kada ih dijete moli da im nešto kupe dok plače. Vjeruje se da sva djeca prolaze ovu fazu, ali prema psihologinji Ljudmili Petranovskoj, to nije u potpunosti točno. Dijete se obično ne brine zbog stvari koje mu nedostaju u životu do tinejdžerskih godina. Njihov je svijet pun svega što im treba.</p><p>Međutim, ako se roditelji često svađaju oko svojih financija u prisustvu djeteta ili dijete krive za troškove, to kod djeteta može razviti svijet nedostatka. U ovom slučaju, dijete misli da je svijet mjesto na kojem uvijek nešto nedostaje i mora se jako potruditi da dođe do stvari. Zato djeca koja imaju taj nedostatak uvijek mole za nove igračke, čak i one koje im nisu potrebne. Samo žele vidjeti mogu li se roditelji brinuti o njima.</p><h2>5. Stalno traže nove informacije</h2><p>Prema psiholozima, ako dijete neprestano traži informacije na internetu, prati vijesti i postavlja više pitanja nego inače, to može biti znak povećane tjeskobe. Ako vam se čini da je vaše dijete postalo mnogo znatiželjnije i postavlja pitanja poput: 'Što će se dogoditi ako započne potres?', pokušajte pažljivo otkriti što ih muči i dajte im do znanja da ste ih spremni saslušati i pomoći im, prenosi <a href="https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/5-details-in-childrens-behavior-that-can-signal-serious-problems-798864/">Bright Side</a></p>