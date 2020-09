10 recepata iz 1813. godine: Od juhe od piva do telećih knedli

Ove recepte smo pronašli u najstarijoj kuharici tiskanoj na hrvatskom jeziku, a radi se o Kuharskoj knjizi kaptolskog kanonika Ivana Birlinga koja je izdana u Zagrebu

<p>Na početku ove kuharice piše da se može kupiti u Zagrebu 'kod <strong>Ferenza Rudolfa</strong> knjigoveže i trgovca'. Ova 'nova zajedno složena zagrebačka kuharska knjiga je sa njemačkog na hrvatski prevedena od jednog domovine prijatelja za kućnu upotrebu'.</p><p>Kuharsku knjigu kaptolskog kanonika <strong>Ivana Birlinga</strong> koja je izdana u Zagrebu davne 1813. godine i napisana starohrvatskim jezikom, današnjem je govoru prilagodio zagrebački ugostitelj <strong>Zlatko Puntijar</strong>, veliki zaljubljenik u povijest gastronomije naših krajeva i strastveni kolekcionar starih kuharica. Kroz ponovno izdanje i prilagodbu Kuharske knjige želio je dočarati ljepotu okusa kojima su se sladili naši preci. </p><p>'Prva je to kuharica tiskana na hrvatskom jeziku, složena prema bečkoj kuhinji, ali i prema kuhinji kajkavske sjeverozapadne Hrvatske te donosi 554 recepta. Osim velikog značaja za povijest hrvatske gastronomije i ljubitelje kulinarstva, kuharica također ima veliku kulturološku i leksikološku važnost. Recepti su, prema riječima samog autora, namijenjeni za kućnu upotrebu što je bio jedan glavnih razloga reizdanja ove bogate, a opet jednostavne kuharice'.</p><p>- Oduvijek me zanimala povijest naše gastronomije. Nekada smo bili u Austro-Ugarskoj tako da je većina kuharica na njemačkoj gotici - rekao nam je Zlatko Puntijar jednom prilikom dok nam je pokazivao najmanju kuharicu na svijetu Wiener Kochbuch izdanu 1905. godine u Beču - dimenzije su joj 21x24 milimetra, a sadrži čak sto recepata.</p><p>U sklopu njegovog restorana Stari Puntijar nalazi se Muzej gastronomije gdje je izloženo preko 2000 originalnih starih kuharica, stari pribor za pripremu i posluživanje jela itd. Tamo se može vidjeti i najmanja kuharica na svijetu.</p><p>Izdvojili smo 10 recepata iz Kuharske knjige kaptolskog kanonika Ivana Birlinga iz 1813. godine - od juha, preko glavnih jela do deserta:</p><h2>1. Juha od tučenih badema</h2><p>Očišćene bademe stuci, sredinu žemlje prelij sa kipućim mlijekom, pomiješaj s tučenim bademima, protisni kroz cjedilo, te koliko ti je za juhu potrebno prelij s kipućim mlijekom i pusti kipjeti. Dodaj malo šećera i putra i prelij na izrezanu i preprženu žemlju.</p><h2>2. Juha od piva</h2><p>U lonac ulij pola polića (0,75 l) piva, šećera po želji, mirodija, limunove korice i pusti kipjeti. Na tavici u pol sajtleka (1,75 dl) vrhnja primiješaj šest žumanjaka i jako miješajući ulij u kipuće pivo. Posluži s preprženim kruhom.</p><h2>3. Lažna goveđa juha</h2><p>Štukinu glavu stavi u lonac, dodaj malo graha, prelij s vodom te jedan sat kuhaj. Dodaj celera, peršina, mrkve, muškata, klinčića, šafrana i pusti još kipjeti pa posluži.</p><h2>4. Teleći knedli u juhi</h2><p>Uzmi 280 g lijepe teletine i sitno isjeckaj, dodaj komadić mozga, jednu žemlju u mlijeku močenu i ocijeđenu, pa sve stavi u mužar i dobro istuci. Komadić putra zapjeni i dodaj 2 jaja i sve zajedno kao tijesto zamiješaj, ako je mekano dodaj malo mrvica, posoli i napravi male knedle, te ih stavi u kipuću vodu i kuhaj 1/4 sata i posluži.</p><h2>5. Pastrve na tokajskom vinu</h2><p>Pastrve očisti, hrbat nekoliko puta zarezati, ali ne duboko, posoliti pa dodati vina toliko da je riba prekrivena. Lovorov list, cijeli muškatni orah, šafrana, ružmarina, limunove korice, komadić putra u brašnu povaljanog dodati i ostaviti da kipi i više puta protresti. Ukoliko je vino preslatko iscijediti limun.</p><h2>6. Svinjski but kao divljač</h2><p>But odreži sa kožom, nasoli i natrljaj borovnicom, dodaj lovora, ružmarina, bosiljka, timijana, 1/2 octa, 1/2 vina, cijelog papra, klinčiće i u tome nekoliko dana pacaj. Potom but izvadi i skuhaj u putru kojeg se mora procijediti.</p><p>Kad je but kuhan stavi ga u posudu te sa ovim umakom polij - poreži glavicu crvenog luka, dinstaj na masti, pobrašni, zarumeni, čašu crvenog vina i juhe nalij. Dodaj lovora, limunove korice i ocijeđeni limunov sok i pusti da zakipi, oberi mast i na but kroz sito procijedi.</p><h2>7. Patka domaća ili divlja</h2><p>Uzmi od patke jetra, malo slanine, mirisne trave sitno isjeckaj, tri žumanjka, krušne mrvice, sok od 1/2 limuna, pomiješaj, posoli, popapri i s tim nadjeni patku. Zatim stavi u posudu komadić slanine, crvenog luka, lovora, malo juhe, te u tome patku dinstaj. Kod pečenja više puta okreni, a kraju oberi mast, ocijedi limun i posluži.</p><h2>8. Crna torta od kruha</h2><p>Uzmi 280 g tučenih badema, 280 g šećera, 11 jaja, 12 žumanjaka i to jedno sa drugim zamiješaj. Zatim dodaj 210 g dobro prepečenih mrvica crnog kruha, 2 tablice čokolade, korice 1 limuna i 1 naranče, 9 g tučenih klinčića, 9 g cimeta, ocijedi naranču, sve dobro izmiješaj pa sve dobro poprskaj s vinom. Kada sve dobro izmiješaš, smjesu isipaju pleh te ispeci, a pečeno ukrasi s bombonima.</p><h2>9. Nabujak od breskvi</h2><p>Zrele breskve oguli, skuhaj pa protisni kroz cjedilo. Zatim uzmi 4-5 žlica ove kaše, 140 g oguljenih badema, 7 jaja, 12 žumanjaka, 420 g šećera, ribane limunove korice i sve zajedno miješaj 1 sat, pa na to iscijedi sok od 1 limuna. Posudu premaži putrom, izlij nabujak i peci.</p><h2>10. Knedle od jabuka </h2><p>Oguli kisele jabuke, naribaj te ih na putru preprži, dodaj krušne mrvice, mljevenog šećera, cimeta, muškata, jaja, pa napravi tijesto, a od tijesta knedle te ih preprži na putru. Jednu do dvije jabuke posebno u vinu raskuhaj, malo putra, mirodija i šećera dodaj te time prelij knedle.</p>