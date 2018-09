Ovan skriva svoje veliko srce, a Rak da je jači nego što se čini

Ovan

Ljudi često smatraju da su Ovnovi žestoki i skloni natjecanju, ali to je samo njihova vanjština. Ispod sve te borbenosti, strasti i ljubavi prema pobjedi leži nešto potpuno drugačije.

Svatko kome je Ovan prijatelj je svjestan i njegovog velikog srca. On može biti jako osjetljiv, pogotovo kad se uzme u obzir ono što Ovnovi stvarno žele u životu, a to je prava ljubav - voljeti i osjećati se voljeno.

Bik

Bik je često obilježen kao najtvrdoglaviji horoskopski znak, što potkrepljuje činjenica da može biti strašno naporan dok tvrdoglavo odbija čuti bilo koji argument koji se protivi njegovim stajalištima. Ali, s druge strane, iznutra su Bikovi strašno osjetljivi i dražesni. Bik bi najradije živio pokazujući samo tu stranu sebe, ali ga je život naučio da je bolje tu osobnost ne previše pokazivati.

Bik se definitivno drži svojeg mišljenja i stavova, a to što je istovremeno i osjetljiv i empatičan prema ljudima oko sebe, ne znači da je pametno s njim se igrati. To u biti znači, da kad god će moći, Bik će izabrati ljubav i dražesnost, a tvrdoglavost i jaki stav ostaviti samo za situacije u kojima osjeća za tim potrebu.

Blizanci

Njih svi smatraju jako površnima jer su skloni ići iz veze u vezu, iz minute u minutu mijenjati mišljenja, i općenito odbijati posvetiti se nekoj ideji ili cilju. Ali, samo zato što se Blizanci čine površnima, to ne mora značiti da su stvarno takvi. I voljeli bi da to ljudi oko njih znaju.

Za svoje prijatelje Blizanci će napraviti što god i kad god zatreba. Ako se čini da su posvuda, dekoncentrirani i obavljaju sto stvari istovremeno, to ne znači da nisu organizirani, već da pokušavaju svima oko sebe ugoditi.

Rak

Nikome ne ide više na živce slušanje o tome kako je Rak uvijek pod utjecajem svojih osjećaja - od samog Raka. Ono što većina ljudi ne zna je da je Rak puno jači, nego što se čini. Samo zato što je ponekad osjetljiv ne znači da nema kontrolu nad samim sobom.

Rak zna kako koristi svoje emocije da bi poboljšao svoju situaciju, a ne pogoršao. Ponekad će biti tužan ili frustriran, ali on si dopušta te emocije prije nego što se odluči za sljedeći korak. Ipak Rak je nevjerojatno pametan i snažan. On se suočava s lošim danima oči u oči, on ne bježi, piše Your Tango.

Lav

Lav je površan... Voli samo sebe... Mora biti u centru pažnju... Ponekad je, ali Lav nije samo to. Lav je puno više. Oni sretnici koji ga mogu ubrojati među svoje prijatelje su itekako svjesni koliko su Lavovi odani i posvećeni prijatelji.

Oni su izrazito darežljivi ljudi koji su uvijek spremni pomoći svojim bliskima. Napravit će što god treba kako bi bili tu za svoje prijatelje, pa čak će i naštetiti sebi ako to znači da će pomoći nekome koga vole. Tako da to što Lav ponekad voli čuti pohvalu i nije tako velika stvar. Svi se vole osjećati cijenjeno.

Djevica

Pripadnike ovog znaka obično se svrstava u kategoriju analitičnih, preozbiljnih i hladnih ljudi. I to u tolikoj mjeri da ih ljudi često ignoriraju uvjereni da su previše usmjereni na same sebe. Ali, Djevica je vjerojatno jedan od najbrižnijih horoskopskih znakova.

Djevica se iskreno brine o ljudima u svom životu. Naravno, ona tu brigu izražava na mnogo logičniji način, zbog čega se često smatra hladnom i neosjetljivom. Djevica ima viziju o vlastitom uspjehu i uspjehu ljudi oko sebe, stoga očekujte da vas uvijek podržava bez obzira na sve.

Vaga

Vaga je u stalnoj potrazi za ravnotežom i ljepotom u životu. Zapravo, ta misija joj je toliko važna u životu da ponekad ispada grubo, pogotovo kad ne dobije ono što želi, a tada prelazi na sljedeći cilj koji treba ostvariti. Ovo ljudi vide kad imaju posla s Vagom, ali ispod površine, priča je potpuno drugačija.

Vaga je vrlo promišljena i sve radi s namjerom. Iako joj je teško u potpunosti se nekome ili nečemu prepustiti, to nije zato što se boji ili je plitka. To je zato što želi donijeti najbolju moguću odluku i uvijek će si uzeti vremena koliko god treba kako bi se uvjerila da radi pravu stvar.

Škorpion

Škorpion se često smatra teškim, neosjetljivim čudovištem. Zašto? Zato jer se ljudi previše boje upoznati pravog njega. I taj strah im ne dopušta da mu se približe i otkriju kakav je u stvari. i to je jedan začarani krug.

U stvarnosti, Škorpion je jedan od najromantičnijih i najzanimljivijih horoskopskih znakova koje ćete ikada upoznati. On želi proživjeti svaki trenutak s ružičastim naočalama, i shvaća da je život prekratak da bude ništa manje od strastvenog i prepunog avantura. On je intenzivan, ali na najbolji mogući način.

Strijelac

Kad ga tek upoznate pomislite kako je drag, veseo i pozitivan čovjek koji je uvijek okružen masom ljudi. Ali iznutra, Strijelac je jako dubok i promišljen. Razlog zašto ne pokazuje svoju osjećajnost i dubinu je taj što se boji odbijanja, a kad se odluči nekome otvoriti želi biti siguran da će biti prihvaćen točno takav kakav je.

Drugi razlog zašto se teško otvara je to što ljudi kad ga bolje upoznaju često propituju zašto se tako čudno ponaša. On ima velike snove i duboko promišlja o svijetu koji ga okružuje, ali želi biti siguran da kad podijeli svoje misli s nekim da će biti prihvaćen i poštovan.

Jarac

Jarac je jedan od onih super-fokusiranih znakova koji ne skidaju pogled s cilja. Iz tog razloga, ljudi mu se često sklanjaju s puta i ne propituju previše što radi, ili bilo što drugo, jer su uvjereni da njemu do toga nije stalo.

Ono što bi Jarci voljeli da ljudi oko njih shvate je da su jako osjetljivi, ali tu njihovu stranu mogu vidjeti samo pojedinci u koje ima potpuno povjerenje. Već povrijeđeni u prošlosti, Jarci su davno digli zid oko sebe koji ih štiti od boli i razočaranja, ali iznutra Jarci su optimistični i puni nade. Ako želite vidjeti tu stranu, morate biti strpljivi i dati mu vremena da stvori povjerenje u vas.

Vodenjak

On nije distancirani čudak, kako ga mnogi vole nazivati. U stvarnosti, Vodenjak je tip osobe koja najviše postiže u tišini samoće. On uživa u uskom krugu prijatelja, ali njegovo vrijeme za sebe mu je izrazito potrebno kako bi normalno funkcionirao.

Ako stvarno upoznate Vodenjaka shvatit ćete da je izrazito neovisan i emotivan. On voli provoditi vrijeme sam jer tako najlakše pronalazi rješenja svojih problema te u procesu bolje upoznaje samog sebe. Uvijek će se vratiti svojim bližnjima, ali mora imati vremena za sebe.

Ribe

Ljudi često okreću očima kad vide Ribu koja je 'tako uskladu sa svojim osjećajima', koje javno i pokazuje. Ljudi misle da prava snaga leži u skrivanju svojih osjećaja te sposobnost unatoč osjećajima učiniti ono što se treba napraviti. Za Ribe je potpuno obrnuto.

Puno ljudi to ne smatra vrlinom, ali baš jer pokazuje svoje osjećaje i zato što je njihovo ponašanje u skladu s tim kako se osjećaju, Ribe pokazuju ogromnu snagu ići uzdignute glave kroz život. Baš zbog toga su sposobni prijeći i najveće prepreke u životu i hrabro nastaviti naprijed.