Suočeni sa smrću: Strijelac trči tunelom dok Ovan pregovara...

OVAN:

Tipični pripadnik ovog znaka bio bi jako iznenađen idejom da je možda mrtav. Uslijedilo bi vrištanje: "Tko je ovdje glavni?", "Dajte da razgovaram s Bogom, to je moje pravo!", "Jesam li ja zaista mrtav? Nemoguće je da se ovo događa baš meni!". Nakon smirivanja, Ovan bi dobro razgledao novo okruženje i zaključio kako bi se rasvjeta u tunelu odlično uklopila u njegov dom.

BIK:

Napuštajući svoje tijelo, pripadnici ovog znaka brzo bi osjetili odvajanje od svega fizičkog i materijalnog. U onom trenutku u kojem bi shvatili da su se odvojili od svog želuca, trenutno bi se snagom volje povratili u stanje svijesti, a da nisu vidjeli tunele, anđele, svjetlost, Boga itd... Do kraja života ostali bi skeptični i ne bi vjerovali drugima da su to doživjeli.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

BLIZANCI:

Ključno za pripadnike ovog znaka nije zanimljivo iskustvo blizu smrti samo po sebi, već činjenica da su upravo oni to proživjeli i imaju jedinstvenu priču za sve situacije. Čak i da to proživljavaju, oni neće osjećati strah već bi pamtili svaki detalj kako bi priča bila što bolja. Osvijestila bi ih činjenica da nemaju mobitel sa sobom i brzo bi se vratili, a usta bi im se pokrenula brže od bilo kojeg drugog dijela tijela.

RAK:

Pripadnici ovog znaka mogu doživjeti i 125. rođendan s vrlo malom šansom da dožive iskustvo kliničke smrti. No oni bi bili u velikom šoku i da naprave slučajno nešto posve spontano što bi im napunilo životne baterije. To bi ih preplašilo više nego da pet puta dožive kliničku smrt.

Foto: Fotolia

LAV:

Apsolutni šok i panika prvo su što bi osjetili pripadnici ovog znaka za vrijeme iskustva kliničke smrti. "Nisam mrtav, nisam mrtav..." vikao bi Lav samo kako bi mu se što prije priskočilo u pomoć. Potom bi uslijedilo: "Tko su oni ljudi u bijelom?, "Kakva je to glazba u pozadini? Baš je bez veze, dajte da ja budem D.J.", "Ako ću ostati ovdje, očito puno toga trebam dovesti u red".

DJEVICA:

Nakon 60 sati uzastopnog rada bez hrane i samo na kavi, pripadnici ovog znaka kolabiraju i padaju u duboku komu. Djevica se potom kreće i sa zanimanjem razgledava sve oko sebe, osobito savršeno čisti i osvijetljen prostor. Ipak, taman kad pomisli da bi mogla ostati, Djevica se sjeti svojih bližnjih i toga da se oni snalaze bez nje i odluči da to neće tolerirati, pa se brzo vraća u svoje tijelo i nastavlja istim tempom.

VAGA:

Ploveći izvan svog tijela, pa natrag unutra, pa opet izvan, pa opet unutra...pripadnici ovog znaka osjećaju se uzbuđeno dok gledaju tunel i svjetlo u njemu, napokon došavši do potvrde da postoji život nakon života. "Wow, je li ono Isus? Ili je to moj pokojni bratić? Anđeli se super oblače!". Ipak, nikako se neće moći odlučiti da li da idu do kraja tunela ili ne, pa će višoj sili dosaditi ta igra i vratit će Vagu natrag.

ŠKORPION:

Većina pripadnika ovog znaka ima devet života, a tijekom života će sigurno posvetiti neko vrijeme razmišljanju kako potaknuti iskustvo blizu smrti da bi doživjeli to uzbuđenje. Jednom u tunelu, moraju zastati svakih pet metara kako bi pozdravili nekoga s kime su "mutili" ili su to željeli. Nakon što skeniraju što se sve nudi s druge strane, traže paranormalne efekte koji će popratiti njihov povratak u stanje svijesti.

Foto: 123RF

STRIJELAC:

Pripadnici ovog znaka najprije će se sami sebi smijati kako izgledaju dok se promatraju iz ptičje perspektive. Nakon što otkriju da mogu lebdjeti i da ih okružuju svjetlosni efekti te ostale pojave koje nikad nisu doživjeli, bit će previše oduševljeni da bi se vratili. Osim toga, cijelo svoje postojanje riskiraju život glupim nesrećama i izazovima, pa smatraju da je ovo prava poetska pravda.

JARAC:

Pripadnicima ovog znaka treba dugo da shvate da su uopće umrli, jer ih tunel u koji su dospjeli podsjeća na poslovne prostore u kojima se često nalaze, a odmah dobivaju i svoj ured u koji im dolazi uređen gospodin s priručnikom "Kako profitirati na astralnim iskustvima". Malo će paničariti i razmišljati koja je od njihovih hipohondarskih boljki dovela do smrti, no marljivo će se primiti posla i čekati svoj povratak, samo kako bi svima dokazali da su neuništivi.

VODENJAK:

Pripadnici ovog znaka doći će do vrata raja optočenih zlatom i draguljima, shvatiti da unutra ne vlada demokracija i pobuniti se protiv nepravednog društvenog ustroja. Više će im se svidjeti anarhija koja vlada u čistilištu i paklu, pa će se potruditi svojim buntom dospjeti tamo. Nakon što to postignu, svojim će idejama dosaditi i vragu koji će ih poslati natrag među smrtnike.

RIBE:

Iz nekog čudnovatog razloga pripadnici ovog znaka jedva da primijete iskustvo u kojem su blizu kliničke smrti. Umjesto toga, tijekom njihovog tipičnog radnog dana, mnoge Ribe mogu posvjedočiti kako često oko sebe viđaju čudnovata bića koji ih sa tugaljivim izrazom lica obavještavaju kako je vrijeme da se vrate u svoje tijelo i napokon prime svog posla.

VIDI OVO! 5 jesenskih trendova koji vladaju modnim pistama.