Ovan zbog dosade ludi, Rak ne zna što je to, a Lav to prespava

Ovan

Temperamentni i aktivni pripadnici ovog znaka veliki su ljubitelji akcije, a na samu pomisao dosade kod njih se javlja nervoza, pa mogu postati i otresiti. Traže instant rješenja, a jedini kriterij im je da se kreću.

Obično je rješavaju fizičkim kretanjem, šetnjama ili bicikliranjem, a znaju i angažirati prijatelje da organiziraju druženje. Dosadni im mogu biti i ljudi koje doživljavaju napornima.

Bik

Pripadnici ovog znaka nisu nestrpljivi tipovi koji u životu očekuju da se stalno događaju važne stvari, pa će u razdobljima dosade potražiti druge zanimacije i smireno pričekati da naiđe neko uzbuđenje.

Njihov lijek za dosadu je čitanje novina, ispijanje kavica ili vrtlarenje, odnosno opuštajuće aktivnosti koje ih pune energijom. Od dosadnih ljudi će se samo netragom maknuti, bez izazivanja svađe.

Foto: Shutterstock

Blizanci

Pripadnici ovog znaka ne podnose pasivna razdoblja u kojima se ništa ne događa i puno im je draže živjeti u "punom pogonu" i pod stresom nego nezanimljivo.

Čak i ako im je dosadno, sami će izmisliti situaciju ili pak izazvati svađu tek toliko da se nešto događa. Lijek za dosadu su im najčešće drugi ljudi, zajednička zabava ili pokretanje novih projekata.

Rak

Pripadnici ovog znaka kao da su imuni na dosadu, a to zahvaljuju svom rijetkom talentu da u svemu pronađu neki oblik zabave. U razdobljima u kojima se oko njih baš ništa ne događa, naći će zanimaciju u obliku posla, promatranja drugih ljudi, tračanja s bliskim prijateljima ili pak gledanjem dobrih filmova ili dokumentaraca na televiziji.

Foto: Thinkstock

Lav

Pripadnici ovog znaka nisu imuni na dosadu, no imaju jedno vrlo zgodno rješenje za nju - a to je ljenčarenje u kojem uživaju. Vole ležati, drijemati ili se pak satima sunčati na terasama kafića, a odgovara im sve dok se to ne pretvori u svakodnevicu.

Tada ih dosada počinje nagrizati, a zabavu će obavezno očekivati od svog ljubavnog partnera. Ako ga nemaju? Pa, potražit će ga.

Djevica

Pripadnici ovog znaka ne vole osjećaj beskorisnosti, izležavanja i izostanka planova, osim ako su se odlučili dosađivati na odmoru.

Njihova je zabava, pa čak i ona najbanalnija poput odlazaka u trgovinu, danima unaprijed isplanirana, a ako im drugi promijene planove i ne ponude alternativu, naljutit će se. Tada će se teška srca odlučiti popuniti dan obavljanjem kućanskih poslova.

Foto: Dreamstime

Vaga

Pripadnici ovog znaka često se u životu znaju naći u situacijama u kojima ni sami ne znaju što žele, pa će npr. poželjeti zabavu s puno ljudi, ali znaju da bi im vrlo brzo moglo dosaditi i da će htjeti biti doma gledati TV.

Zbog te neodlučnosti, na kraju često ne naprave ništa od toga i postane im dosadno. Na sreću, taj osjećaj traje vrlo kratko jer se lako okupiraju bilo čim što rade.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka često potajno žele priliku za malo mira, osamljivanja i uživanja u aktivnostima te hobijima koje drugi ljudi oko njih ne razumiju.

Računala, stripovi ili pak puko izležavanje, aktivnosti su rezervirane za dane dosade, a tada neće osjećati nikakvu nervozu oko toga što propuštaju, jer se u njihovom životu uvijek nešto zanimljivo događa.

Foto: Dreamstime

Strijelac

Pripadnici ovog znaka su vrlo aktivni tipovi kojima dosada povisuje tlak, a zbog osjećaja nemogućnosti zabave pretvorit će se u prave male radoholičare kako bi popunili svoje slobodno vrijeme.

Pritom će obavljati banalne zadatke, a u pozadini svog uma stalno planirati neko druženje, sportsku zabavu ili putovanje, pa će im to dati snage i umiriti ih.

Jarac

Pripadnici ovog znaka vole osjećaj kontrole u svemu, pa tako u i nošenju s dosadom, a boje je se jedino ako nemaju alternative.

Najčešće će sami dati sve od sebe kako bi organizirali neko druženje i zabavili se na bilo koji način, a na putu im neće stajati ni financijske neprilike. Neće se libiti ni sami sjesti u kafić ili otići u šetnju. Sve dok se kreću, dobro je.

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Izrazito društvenim pripadnicima ovog znaka pojam dosade označava prepuštenost samom sebi, bez ijednog projekta kojemu se mogu posvetiti.

Inače, oni su u stanju sate potratiti na izrađivanje ili slaganje nečeg, no nakon što to prođe, pod hitno im je potrebna doza druženja. Ako im je dosadno, postaju zajedljivi i pesimistični.

Ribe

Iako pripadnici ovog znaka, baš poput Vodenjaka, iznimno cijene i trebaju društvo ljudi, u razdobljima dosade neće očajavati.

U stanju su sanjariti i planirati daleke događaje u budućnosti, poput uređenja stana kojeg još nemaju, vjenčanja s partnerom koji još ni ne poznaju i slično. Takva bujna mašta ih poput Rakova čini poprilično otpornima na negativne posljedice dosade.