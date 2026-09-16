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ZA LJEPŠI VRT

Ove biljke ne smijete orezivati na jesen jer će slabije cvjetati

Pravovremena rezidba potiče rast i cvatnju te može pomoći u smanjenju bolesti. No, rezidba u pogrešno vrijeme može smanjiti cvatnju, pa neke trajnice i grmove treba ostaviti netaknute tijekom jesenskog uređivanja vrta
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Ove biljke ne smijete orezivati na jesen jer će slabije cvjetati
U nastavku pogledajte koje biljke ne biste smjeli rezati na jesen. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte koje biljke ne biste smjeli rezati na jesen. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 1

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