Ove biljke ne smijete orezivati na jesen jer će slabije cvjetati

Pravovremena rezidba potiče rast i cvatnju te može pomoći u smanjenju bolesti. No, rezidba u pogrešno vrijeme može smanjiti cvatnju, pa neke trajnice i grmove treba ostaviti netaknute tijekom jesenskog uređivanja vrta
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U nastavku pogledajte koje biljke ne biste smjeli rezati na jesen.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koje biljke ne biste smjeli rezati na jesen. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koje biljke ne biste smjeli rezati na jesen.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RODODENDRONI I AZALEJE Rododendroni i azaleje pripadaju istoj biljnoj porodici, a cvjetaju na prošlogodišnjim izbojcima. Zbog toga ih nije dobro orezivati u jesen jer biste mogli ukloniti pupove za proljetnu cvatnju; najbolje ih je orezati u kasno proljeće ili rano ljeto, unutar tri tjedna nakon cvatnje.
| Foto: 123RF
JORGOVANI Jorgovani mogu narasti vrlo veliki i bujni ako se redovito ne orezuju, ali cvjetaju na starim granama. Jesenska rezidba zato može ukloniti pupove za iduću sezonu, pa ih je najbolje orezivati odmah nakon cvatnje, najčešće u kasno proljeće ili rano ljeto.
| Foto: 123RF
FORZICIJA Forzicija brzo raste i može zauzeti velik dio gredice ako se redovito ne orezuje. Budući da cvjeta na starim granama, treba je orezivati u proljeće, nakon što cvjetovi uvenu, pri čemu ne treba odjednom ukloniti više od trećine grana.
| Foto: 123RF
EHINACEJA Ehinaceju uglavnom nije potrebno orezivati, a osušene cvjetne glavice mogu ostati na biljci tijekom jeseni i zime. One pružaju hranu pticama, a sjeme može omogućiti da se biljka sama proširi po vrtu.
| Foto: 123RF
GLOBUSNI ČIČAK Globusni čičak stvara cvjetne glavice pune sjemenki koje tijekom zime predstavljaju važan izvor hrane za ptice, osobito zebe. Osušeni cvjetovi ostaju uspravni i tijekom hladnijih mjeseci vrtu daju zanimljivu teksturu.
| Foto: 123RF
RUSKA KADULJA Ruska kadulja poznata je po aromatičnim listovima i ljubičastim cvjetovima koji privlače pčele i druge oprašivače. Budući da je osjetljiva na zimska oštećenja, bolje ju je zaštititi malčem i s rezidbom pričekati do kasne zime ili ranog proljeća.
| Foto: 123RF
RUDBEKIJA Rudbekija tijekom zime pticama pruža vrijedan izvor hrane zahvaljujući sjemenkama u osušenim cvjetnim glavicama. Umjesto jesenske rezidbe, bolje je biljku ostaviti do proljeća, kada je možete podrezati, a u međuvremenu se može i sama zasijati.
| Foto: 123RF
NEKE VRSTE HORTENZIJA Kod hortenzija je važno znati o kojoj se vrsti radi jer neke cvjetaju na novim, a druge na starim granama. Glatke i metličaste hortenzije mogu se orezivati u jesen, dok se hrastolisne, velelisne, planinske i penjačke orezuju tek nakon cvatnje u proljeće ili ljeto.
| Foto: 123RF
PAJASMIN Pajasmin je omiljen u vrtovima zbog mirisnih cvjetova i često se kombinira s forzicijom, bekovinom i jorgovanom. Ne preporučuje se jesenska rezidba jer cvjeta na starim granama, pa bi se njome mogli ukloniti pupovi i smanjiti broj cvjetova iduće godine.
| Foto: 123RF
GOSPIN PLAŠT Gospin plašt uglavnom ne zahtijeva rezidbu, a mnogi ga vrtlari namjerno ostavljaju da raste pomalo neuredno. Ako želite uredniji izgled gredica, bolje ga je podrezati u proljeće jer uklanjanje lišća u kasnu sezonu može povećati osjetljivost korijena na zimska oštećenja.
| Foto: 123RF
KORALJNI ZVONČIĆI Koraljni zvončići poznati su po atraktivnom lišću i cvjetovima koji se pojavljuju u proljeće i ljeto. Iako se ocvali cvjetovi mogu uklanjati kako bi se potaknula nova cvatnja, lišće ne treba rezati u jesen jer štiti središnji dio biljke tijekom zime.
| Foto: 123RF
MLJEČIKA Prije jesenske rezidbe mlječike vrijedi razmisliti o leptirima i drugim životinjama koje ovise o toj biljci. Ona pruža važan izvor hrane i zaklona, a njezine šuplje stabljike tijekom zime mogu poslužiti kao sklonište oprašivačima.
| Foto: 123RF