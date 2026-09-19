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ANALIZA BERBE U HRVATSKOJ PLUS+

Ove godine bit će manje vina, a kvaliteta će biti senzacionalna!

Piše Koraljka Bakota,
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Ove godine bit će manje vina, a kvaliteta će biti senzacionalna!
Foto: Privatni album
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Izvanredna profesorica na Agronomskom fakultetu dr. sc. Zvjezdane Marković analizirala je ovogodišnju berbu i objasnila kako se domaće sorte vinove loze nose s klimatskim promjenama

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Vino u našim krajevima ima mnogo širi značaj od samog pića, ono je dio identiteta vinogradarskih krajeva, čuvar tradicije i važan dio gastronomske i turističke ponude. Vinogradi, vinarije i vinske ceste privlače posjetitelje, povezuju lokalne proizvođače s gastronomijom te pridonose razvoju ruralnih područja. Jesen je godišnje doba koje tradicionalno povezujemo s berbom grožđa i vinom koje nije samo dio društvene i prehrambene kulture, nego su brojna istraživanja dokazala da je manja konzumacija vina uz obroke povezana s dužim životnim vijekom i smanjenim rizikom od kardiovaskularnih i neurodegenerativnih bolesti. Vino ima i svoju tamnu stranu kao i svako alkoholno piće ako se pretjerano konzumira. 

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