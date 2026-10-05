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HORMON STRESA

Ove namirnice mogu utjecati na kortizol: Neke od njih jedemo gotovo svakodnevno

Kortizol često nazivamo hormonom stresa, no on je zapravo nužan za normalno funkcioniranje organizma. Sudjeluje u regulaciji energije, šećera u krvi, upalnih procesa i odgovora tijela na stres. Problem može nastati kada su njegove razine dugotrajno povišene. Na to mogu utjecati stres, nedostatak sna i životne navike, ali i način prehrane
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Ove namirnice mogu utjecati na kortizol: Neke od njih jedemo gotovo svakodnevno
U nastavku pogledajte koje namirnice utječu na kortizol. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje namirnice utječu na kortizol. | Foto: 123RF
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