Ove namirnice smanjuju stres: Jedite ih za smirenje tijela i uma

Cortisol je steroidni hormon koji pomaže tijelu da se nosi sa stresom i održava zdravlje. Previsoke razine kortizola mogu uzrokovati debljanje, povišen tlak i slabost mišića. Srećom, određena hrana može pomoći u održavanju kortizola na zdravoj razini
U nastavku pogledajte koje namirnice smanjuju hormon stresa.
TAMNA ČOKOLADA Tamna čokolada pomaže u snižavanju kortizola zahvaljujući antioksidansima koji štite stanice od oksidativnog stresa. Magnezij u čokoladi poboljšava san i smanjuje tjeskobu. Ipak, zbog prisutnog kofeina, pretjerana konzumacija može povisiti razinu kortizola. Umjerena konzumacija može poboljšati raspoloženje i potaknuti opuštanje.
AVOKADO Avokado je bogat zdravim masnoćama i magnezijem koji pomaže u regulaciji kortizola. Vlakna u avokadu podržavaju probavni sustav i smanjuju upale. Redovita konzumacija doprinosi održavanju energije i općem zdravlju tijela. Zbog svoje nutritivne vrijednosti, avokado je često smatran superhranom.
FERMENTIRANA HRANA Fermentirana hrana, poput jogurta i kefira, pomaže održati zdravlje crijeva. Zdrav mikrobiom crijeva potiče proizvodnju serotonina, neurotransmitera važnog za regulaciju stresa. Time pravilna prehrana može utjecati i na raspoloženje. Redovita konzumacija fermentirane hrane može smanjiti osjećaj tjeskobe i poboljšati probavu.
BANANE Banane sadrže magnezij i triptofan, aminokiselinu koja se u mozgu pretvara u serotonin. Ove tvari zajedno pomažu u smanjenju kortizola i osjećaja stresa. Banane su također bogate drugim hranjivim tvarima koje podupiru zdravlje srca i probave. Redovita konzumacija voća pomaže tijelu da se bolje nosi sa stresom.
LISNATO POVRĆE Lisnato povrće, poput špinata i kelja, bogato je vitaminima A, C i E koji podržavaju zdravlje mozga i imunološkog sustava. Špinat je posebno dobar izvor magnezija, koji smiruje živčani sustav i pomaže u borbi protiv stresa. Redovita konzumacija lisnatog povrća poboljšava raspoloženje i opću otpornost tijela.
ZELENI ČAJ Zeleni čaj sadrži antioksidanse koji štite tijelo od oksidativnog stresa i aminokiselinu L-teanin, koja smanjuje kognitivni stres i tjeskobu. Kofein prisutan u čaju može povisiti razinu kortizola ako se pije u prevelikim količinama. Umjereno konzumiranje ili bezkofeinska verzija odlična je opcija za opuštanje. Redovito pijenje zelenog čaja može poboljšati fokus i smiriti um.
MASNA RIBA Masna riba, poput lososa i sardina, bogata je omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju upale i podupiru zdravlje mozga. One također potiču osjećaj smirenosti i pomažu tijelu da se bolje nosi sa stresom. Kombinacija masne ribe s orašastim plodovima ili sjemenkama dodatno poboljšava nutritivni učinak. Redovita konzumacija masne ribe može poboljšati raspoloženje i kognitivne funkcije.
NEMASNE BJELANČEVINE Nemansne bjelančevine, poput piletine i puretine, sadrže aminokiseline koje pomažu u stvaranju hormona i neurotransmitera važnih za reakciju na stres. One su također bogate vitaminom B, koji dodatno pomaže regulirati razinu kortizola. Vegetarijanske alternative poput tofua i graha nude slične koristi. Redovita konzumacija nemasnih proteina pomaže održati energiju i mentalnu otpornost.
JAJA Jaja su bogata proteinima i vitaminima B6 i B12, koji pomažu regulirati hormone stresa. Sadrže i esencijalne aminokiseline koje potiču proizvodnju neurotransmitera, čime doprinose osjećaju dobrobiti. Redovita konzumacija jaja podržava opće zdravlje i energiju. To ih čini pouzdanim izborom za smanjenje stresa kroz prehranu.
OSTALI SAVJETI Kvalitetan san ključan je za snižavanje razine kortizola i oporavak tijela. Redovita tjelovježba poboljšava cirkulaciju, raspoloženje i otpornost na stres. Tehnike opuštanja, poput dubokog disanja i meditacije, dodatno smanjuju napetost. Uravnotežena prehrana i zdrav način života zajedno pružaju najbolju zaštitu od stresa.
