ZABORAVITE AVOKADO

Ovo je najzdravije povrće na svijetu: Mnogi nikad nisu čuli za njega, a zdravije je od avokada

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je najzdravije povrće na svijetu: Mnogi nikad nisu čuli za njega, a zdravije je od avokada
Znanstvenici su rangirali najhranjivije voće i povrće na svijetu, a jedno skromno povrće osvojilo je maksimalan broj bodova. Istraživanje pokazuje da nudi iznimno visoku nutritivnu vrijednost uz mali kalorijski unos

Ako želite jesti pametnije i povećati unos hranjivih tvari bez dodatnih kalorija, znanstvenici imaju jasnu preporuku. Istraživači su sastavili ljestvicu najhranjivijeg voća i povrća na svijetu, a jedno skromno povrće zasjelo je na sam vrh s maksimalnih 100 od mogućih 100 bodova.

Zdravstveno osviješteni kupci često posežu za popularnim namirnicama poput avokada, špinata i kelja, koji već godinama uživaju status nutricionističkih zvijezda. Ipak, sve ih je nadmašilo povrće za koje mnogi nikad nisu čuli, a t o je potočarka.

Ova naizgled neugledna biljka proglašena je najhranjivijom zahvaljujući iznimno visokoj koncentraciji vitamina i minerala. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) analizirao je nutritivnu gustoću voća i povrća mjereći udio 17 esencijalnih nutrijenata, uključujući kalij, vlakna, proteine, kalcij, željezo, cink te niz vitamina B-skupine i vitamina A, C i K.

Rezultati ne lažu

Rezultati su pokazali da je potočarka jedina namirnica koja je ostvarila savršen rezultat. Na drugom mjestu našao se kineski kupus s 92 boda, dok je blitva zauzela treće mjesto s 89 bodova.

- Namirnice s višim rangom pružaju više hranjivih tvari po unesnoj kaloriji, pojasnila je Jennifer Di Noia, izvanredna profesorica sociologije na Sveučilištu William Paterson u američkoj saveznoj državi New Jersey.

Top deset zaokružuju lisnata salata (70), peršin (66), rimska salata (63) i raštika (62). Među voćem najbolje su prošle crvena paprika (41), bundeva (33), rajčica (20), limun (19) i jagoda (18). Na začelju ljestvice našli su se batat s 10,51 bodom te grejp s 10,47 bodova.

Dr. Di Noia naglasila je važnost ovih nalaza, istaknuvši da je konzumacija tzv. 'superhranjivog' voća i povrća snažno povezana sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne i neurodegenerativne bolesti te određene vrste raka.

- Ovi rezultati mogu pomoći potrošačima da bolje usklade dnevne energetske potrebe s unosom nutrijenata te da biraju namirnice koje nude najveću nutritivnu vrijednost, dodala je.

Stoga bi sljedeći put u trgovini jednostavan sendvič s jajima i potočarkom mogao biti pametniji izbor nego što se čini na prvi pogled.

Potočarka pripada porodici krstašica, u koju spadaju i kelj, prokulica i kupus. Niskokalorična je, ali iznimno bogata hranjivim tvarima, osobito vitaminom K, ključnim za zgrušavanje krvi i očuvanje zdravlja kostiju.

Osim toga, sadrži visoku razinu antioksidansa koji pomažu u zaštiti stanica od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, čime se smanjuje rizik od kroničnih bolesti povezanih s oksidativnim stresom, tvrdi mirror.co.uk.

