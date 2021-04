1. Kada se pravite 'bedaste'

Ako mislite da muškarci ne vole pametne žene onda se varate. Njih privlače samopouzdane, sretne i pametne žene. Kada idete ne spojeve, pronađite muškarca s kojim biste voljele biti, a ne nekog tko vam se sviđa, posebice fizički.

Nemojte prilikom razgovora 'bedasti' da ste glupi misleći da to muškarce pali jer ne pali. Budite svoji jer na kraju krajeva želite biti s partnerom koji će voljeti i cijeniti ono što vi jeste. S pravim nikad ne trebate glumiti i pretvarati se u ono što vi niste.

2. Arogancija

Muškarci ne vole kada je žena prema njima arogantna i kada ih ponižava. Oni se tad opiru prema njenom stavu i nepoštivanju. Arogancija nije samopouzdanje. Većina muškaraca želi partnericu s kojom može razgovarati o životu, poslu, obitelji, politici, izazovima i svemu, s poštovanjem i bez arogancije.

3. Ne vole kada glumite i predstavljate nešto što niste

Ako mislite da muškarci ne primjećuju kada vi glumite ono što niste, krivo mislite. Oni to primijete odmah i to će ih odbiti od vas jer oni to nikako ne vole. Ono što ih najviše odbija je kada radite stvari koje vi inače ne radite, i to samo da biste mu se svidjele. Primjerice, oblačite se onako kako on voli, a to nije vaš stil ili izlazite na mjesta gdje i on, a totalno ste drugi tip i slično.

Ako to radite izgubiti ćete ga brže nego što mislite, jer muškarci to shvate i onda mu više niste zanimljivi. Ako vi želite da muškarac bude s vama onakav kakav je, bez pretvaranja i da bude svoj, vjerujte i on to želi od vas. Ako ste ušli u takvu vezu, ona neće dugo potrajati jer će kad tad na površinu isplivati vaša prava slika.

Pretvarati se da ste netko tko niste, ne funkcionira dugoročno. Osim toga, ono što im još smeta je lažiranje orgazma ili lažiranje dobrog seksa. Ako želite zadovoljavajući seksualni odnos, nemojte se pretvarati da volite nešto što vas zapravo ne uzbuđuje.

4. Kraljice drame

Još jedna stvar koja ih odbija. Primjerice, kada imate diskusiju ili sukob, a žena je napeta i uzbuđena, pretjerano emocionalna i stvara scenu za svaki problemčić, bio on maleni ili veliki.

Općenito, muškarci ne vole dramu ili kad se žene s njima igraju. Dramatično prepričavanje vaše priče može biti stresno za vas kao pripovjedača, a može umoriti i ljude koji slušaju vašu priču.

Vaša vam drama može dati veliki nalet energije i učiniti da se osjećate dobro jer ste u središtu pozornosti. Međutim, vaše tijelo može se početi još više stresirati.

5. Stalno zanovijetanje i prigovaranje

Razlog zbog kojeg možda ne dobivate ono što želite je taj što vaše komunikacijske vještine ne rade. Umjesto da se žalite na ono što ne želite, tražite ono što želite.

Prvo se usredotočite na ono što želite, a ne na ono što ne želite. To ide u vašu koristi i na korist vašeg supružnika ili dečka, djeteta, susjeda, obitelji i slično.

Drugo, pitajte, nemojte odmah tražiti. Svi imamo očekivanja od sebe i drugih. Kada imate očekivanje, a ono nije jasno priopćeno, vjerojatno ćete negativno reagirati, na primjer biti ćete razočarani, frustrirani, bijesni ili povrijeđeni.

Najgore što možete napraviti je ako se muškarac trudi oko vas, a vi se samo žalite. Primjerice, odvede vas u restoran, a vi se žalite kako vam hrana nije dobra.

Osim toga, ono što morate zaboraviti u novoj vezi svakako je spominjanje bivših. To je zabranjeno. Većina muškaraca želi ženu koja je sretna, a prigovaranje ukazuje na to da niste niti zadovoljni niti sretni.

6. Ženstvenost

Ako ste žena koja u vezu unosi mušku energiju, ali želite snažnog muškarca, vaš muškarac to jednostavno neće moći, a da ne pokuša dominirati vama.

Iskra se javlja između dvije suprotstavljene energije: muške i ženske, ona pokreće i održava strast. Kad oboje imate istu energiju, možda ćete imati više zajedničkog, ali nedostajati će vam strasti. Kada su žene pod stresom ili umorne, one postaju muževnije što naravno, smanjuje strasti.

Muškarci vole kada je žena ženstvenija i kada unosi žensku energiju, no opet, budite ono što jeste jer ćete tako privući ono što želite.

7. Loša higijena

Ovo je vrlo jednostavno. Ako žena nema dobru higijenu, to će muškarca odmah odbiti. Ako se ne znate brinuti o sebi i svojoj higijeni, kako biste se recimo brinuli o njemu da treba ili jednog dana o djetetu.

Briga o sebi je znak ljubavi prema sebi, što je izuzetno važno.

Loša higijena, općenito, odbija sve, ne samo muškarce. Nitko se neće zaljubiti ​​u žute zube i neugodni miris.

8. Ako konstantno gledate u mobitel

Muškarci vole kada im pridajete pažnje, kada slušate što vam imaju za reći, kada ih grlite ljubite, uglavnom vole kada ste oko njih.

Ako previše vremena provodite na društvenim mrežama, gledajući u mobitel muškarci baš i neće vidjeti preveliki smisao vaših druženja.

Ne osjećaju se poželjno i to ih odbija. Stoga žene, provodite vrijeme sa svojim muškarcima, ako to želite. Ako to ne želite, nemojte ni ostati s njima u vezi.

9. Egocentrični ljudi

Ako se sve mora vrtjeti oko vas i ako ste vi najbitniji u toj vezi i vaši osjećaji, nećete daleko dogurati. Veza je kompromis i svako se mora jednako dobro osjećati i jednako iznositi svoje stavove, mišljenja i ideje.

Ako žena neprestano govori o sebi te ne obraća pažnju na svog muškarca, on će se iznervirati. Biti egocentričan nešto je što očito odbija muškarce.

10. Neodlučnost

Kad je žena neodlučna, to muškarcu može postati frustrirajuće. Ako žena ne zna što bi ni kako bi, muškarci neće baš biti opčinjeni s tim.

Oni žele nekoga tko zna što radi, tko može preuzeti odgovornost i brinuti se o sebi. Ne žele vas držati za ruku svaki put kada morate donijeti odluku. Oni također ne žele donositi odluke umjesto vas, piše Your Tango.