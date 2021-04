Svatko ima neke pretpostavke o horoskopskim znakovima, primjerice da su Bikovi tvrdoglavi, a Lavovi obožavaju pozornost.

No svaki astrološki znak skriva puno više od onog što se može vidjeti na prvu, jer svi imamo svoje tajne i nesigurnosti s kojima se borimo.

Evo koja je to tajna koju brižno čuva i sa sobom nosi svaki znak:

Ovan

Poznati ste kao ratnik i borac za svoja uvjerenja i mišljenja - to je ono što svijet vidi, jer mu točno to strastveno pokazujete. No vaša tajna je da se duboko u sebi uopće niste tako samouvjereno kako nastupate - ni izbliza te se osjećate kao najveći svjetski prevarant.

Bik

Vi ste čovjek kojem je od ključne važnosti siguran i stabilan dom, kojeg ste sami osigurali te uživate u tome. No unatoč predanom trudu, radu i razmišljanju, vaša je tajna kako duboko u sebi mislite da ne činite sve što možete i da je osmijeh koji nosite na licu samo maska.

Blizanci

Duša svake zabave i pokretač komunikacije, ovaj znak horoskopa potiče sve oko sebe da prihvate svoju prirodu i budu ono što jesu. No tajna je kako za sebe mislite da vam je život često pred raspadom i u komadićima, a što se više trudite prigrliti vlastitu prirodu, to stvari idu gore.

Rak

Iako imate urođene roditeljske vještine i čvrsto vjerujete u izgradnju snažnih obiteljskih korijena, cijela ideja tradicionalne obitelji i tradicionalnog života za vas je velik izazov, koliko god se isplatilo vaša je najveća tajna da zapravo ne želite imati djecu.

Lav

Svi vas gledaju kao samopouzdanog individualca koji hrabro govori i djeluje baš onako kako se osjeća, no vaša je tajna da zapravo želite jednostavniji život s manje drame i poteškoća te ste iza kulisa jednostavna osoba s jednostavnim potrebama.

Djevica

Analitički i racionalni, oni su odani partneri i prijatelji. No iako su majstori u pomaganju drugima, vaša je tajna da ne znate kako dopustiti drugima da pomognu vama bez da se za to ne osjećate krivo ili posramljeno.

Vaga

Vi ste stvoreni za postizanje reda i sklada, kako u svom životu, tako i kod vaših bližnjih. Ali vaša je velika tajna to što osjećate da ste jako daleko od onog za što se zalažete i predstavljate te da vam je život zapravo kaos, a ne harmonija te ste zbog toga 'lažnjak'.

Škorpion

Iako ste poznati kao magnet za ljude te često imate duboke odnose s drugima, tajna pripadnika ovog znaka je da često samo 'trpe' druge, odnosno teže za samoćom i obožavaju vrijeme provoditi sami, onako kako oni žele, egoistično.

Strijelac

Poznati ste kao veliki preuzimač rizika, sanjar, onaj koji voli avanture. Vaša tajna je da ste u stalnom strahu i brizi - jeste li negdje pogriješili, jeste li dobro odlučili, odabrali... Ne shvaćate da je sve u životu privremeno, a žaljenje ostaje.

Jarac

Vama se život svodi na strukturu, dugoročne ciljeve i planove, koje često namećete i drugima. No vaša je tajna kako biste često voljeli biti spontaniji i manje opterećeni, no ne znate kako.

Vodenjak

Dok ste ultimativni tragač za istinom i borite se za pravdu onih oko sebe, od svih skrivate tajnu - a to je da vas ta borba iscrpljuje i umara. Zbog toga se ponekad borite 'reda radi' i jer se to od vas očekuje, ili pak da bi pronašli svoj smisao kojeg ste izgubili po putu.

Ribe

Vi ste sanjar i iscjelitelj, a ako netko blizu vas pati prvi vam je poriv 'zalizati' mu rane. No tajna koju krijete od drugih je ste pod ogromnim pritiskom svakog dana da ostvarite ono o čemu sanjarite i da poput superheroja liječite tugu i bol svojih bližnjih.