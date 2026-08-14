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Ove promjene na stopalima ne treba ignorirati: Mogu ukazivati na melanom!

Stopala često zanemarujemo kada pregledavamo kožu, no melanom se može pojaviti i na tabanima, prstima ili ispod noktiju. Posebno je važno obratiti pozornost na nove promjene, tamne linije ispod nokta, ranice koje ne zacjeljuju ili izrasline koje se mijenjaju
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Ove promjene na stopalima ne treba ignorirati: Mogu ukazivati na melanom!
U velikoj većini slučajeva, ti simptomi ne znače automatski rak, ali promjene koje traju, rastu ili se mijenjaju dobro je pokazati liječniku ili dermatologu. | Foto: 123RF
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U velikoj većini slučajeva, ti simptomi ne znače automatski rak, ali promjene koje traju, rastu ili se mijenjaju dobro je pokazati liječniku ili dermatologu. | Foto: 123RF
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