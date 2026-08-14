Ove promjene na stopalima ne treba ignorirati: Mogu ukazivati na melanom!

Stopala često zanemarujemo kada pregledavamo kožu, no melanom se može pojaviti i na tabanima, prstima ili ispod noktiju. Posebno je važno obratiti pozornost na nove promjene, tamne linije ispod nokta, ranice koje ne zacjeljuju ili izrasline koje se mijenjaju
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U velikoj većini slučajeva, ti simptomi ne znače automatski rak, ali promjene koje traju, rastu ili se mijenjaju dobro je pokazati liječniku ili dermatologu.
| Foto: 123RF
U velikoj većini slučajeva, ti simptomi ne znače automatski rak, ali promjene koje traju, rastu ili se mijenjaju dobro je pokazati liječniku ili dermatologu.
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Foto: 123RF
U velikoj većini slučajeva, ti simptomi ne znače automatski rak, ali promjene koje traju, rastu ili se mijenjaju dobro je pokazati liječniku ili dermatologu.
| Foto: 123RF
1. MELANOM SE MOŽE POJAVITI NA STOPALU.
Melanom se ne pojavljuje samo na dijelovima kože koji su često izloženi suncu. Rjeđi oblici mogu nastati i na tabanima, između prstiju ili ispod noktiju, zbog čega upravo te dijelove tijela lako previdimo prilikom pregleda kože.
| Foto: 123RF
2. MOŽE SE POJAVITI KOD SVAKOGA.
Melanom na stopalima može se razviti kod ljudi različitih tonova kože. Kod osoba tamnije kože određene vrste melanoma češće se pojavljuju upravo na dlanovima, tabanima ili ispod noktiju.
| Foto: 123RF
3. PREGLEDAJTE I STOPALA.
Kod samopregleda kože ne bi trebalo stati na rukama, nogama, licu i leđima. Povremeno pregledajte i stopala jer rano uočavanje sumnjive promjene može biti vrlo važno za daljnju dijagnostiku i liječenje.
| Foto: 123RF
4. NE ZABORAVITE TABANE I PROSTOR IZMEĐU PRSTIJU.
Pregledajte gornju i donju stranu stopala, pete, prste, područje između prstiju te nokte. Melanom na stopalu ponekad se skriva upravo na mjestima koja tijekom svakodnevnog života gotovo nikada ne gledamo.
| Foto: 123RF
5. OBRATITE POZORNOST NA MJESTA STARIH OZLJEDA.
Nova promjena koja se pojavi na području na kojem je stopalo prije bilo ozlijeđeno također zaslužuje pozornost. Američka akademija za dermatologiju među mogućim izgledima melanoma na stopalu navodi novu promjenu ili izraslinu na mjestu prethodne ozljede.
| Foto: 123RF
6. TAMNA LINIJA ISPOD NOKTA.
Smeđa ili crna okomita pruga ispod nokta na nožnom prstu jedan je od znakova koji treba provjeriti, osobito ako nije povezana s udarcem ili ozljedom i s vremenom se mijenja. Melanom koji zahvaća područje nokta može izgledati upravo poput pigmentirane pruge.
| Foto: 123RF
7. NOVA MRLJA ILI IZRASLINA.
Nova mrlja, madež ili izraslina na stopalu ne mora biti razlog za paniku, ali vrijedi pratiti kako izgleda. Posebnu pozornost zahtijeva promjena koja se razlikuje od ostalih, mijenja oblik ili boju ili postupno raste.
| Foto: 123RF
8. PROMJENA KOJA BRZO RASTE.
Izraslina ili kvržica koja se u kratkom razdoblju povećava trebala bi biti pregledana. Američka akademija za dermatologiju brzo rastuću masu na stopalu navodi među mogućim izgledima melanoma na tom području.
| Foto: 123RF
9. RANICA KOJA NE ZACJELJUJE.
Ranica koja tjednima ne prolazi ili nakratko zacijeli pa se ponovno pojavi još je jedan razlog za pregled. Nezacjeljujuće ranice mogu imati brojne uzroke, no mogu se pojaviti i kod melanoma te drugih oblika raka kože.
| Foto: 123RF
10. MOŽE IZGLEDATI POPUT DIJABETIČKOG ULKUSA.
Melanom na stopalu ponekad može nalikovati običnoj rani ili ulkusu, zbog čega ga nije uvijek lako prepoznati samo pogledom. Dermatolozi upozoravaju da se takve promjene mogu zamijeniti i za bradavicu, žulj ili druge česte probleme sa stopalima.
| Foto: 123RF
11. BOJA NE MORA BITI SAMO CRNA.
Iako melanom često povezujemo s vrlo tamnim madežima, promjena može biti smeđa ili crna, ali i crvenkasta, ružičasta ili približno boje kože. Zato nije dovoljno pratiti samo izrazito tamne mrlje.
| Foto: 123RF
12. NEPRAVILAN OBLIK I VIŠE BOJA.
Kod sumnjivih madeža vrijedi imati na umu ABCDE pravilo: asimetriju, nepravilne rubove, više boja, promjer i promjene tijekom vremena. Posebno je važno reagirati ako se postojeća promjena počne povećavati, mijenjati boju ili izgled.
| Foto: 123RF
13. SVRBEŽ, BOL ILI KRVARENJE.
Melanom na stopalu ponekad može svrbjeti, boljeti ili krvariti. Ipak, može biti prisutan i bez ikakvih neugodnih simptoma, zbog čega se ne treba oslanjati samo na bol kao znak da nešto nije u redu.
| Foto: 123RF
Većina mrlja, promjena na noktima i ranica na stopalima nije rak, a mnoge imaju sasvim bezazlene uzroke. Ipak, novu ili neobičnu promjenu koja ne nestaje, raste, krvari ili mijenja izgled treba provjeriti kod liječnika.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija