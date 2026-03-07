Obavijesti

ONE POKREĆU ZAGREB

Ove radnice Zagrebačkog holdinga i ZET-a ruše stereotipe o rodnoj podjeli zanimanja

Foto: PR

Dok većina građanki i građana Zagreba tek započinje svoj radni dan, žene koje pokreću Zagreb već su za volanom tramvaja, autobusa ili radnih strojeva

One rade na poslovima koji omogućuju da Zagreb svakodnevno funkcionira, a poslovi koje rade ruše društvene stereotipe o rodnoj podjeli zanimanja.

One su radnice Zagrebačkog Holdinga i ZET-a, a ususret Međunarodnom danu žena, donosimo vam njihove perspektive:

- Posao vozačice tramvaja meni je predivan, pogotovo ako imaš osmijeh na licu od jutra do sutra kao ja, pa ti ljudi uzvraćaju osmijehom i mahanjem. Reakcije putnika su zaista pozitivne, nekoliko ih je čak komentiralo kako je lijepo vidjeti ženu da vozi tramvaj i da bi to to uvijek trebalo tako biti - istaknula je Snježana Nikić, vozačica tramvaja u ZET-u, napominjući kako je taj posao dugo željela raditi.

Foto: PR

- Iskreno, super mi je raditi ovaj posao, a putnici, pogotovo oni starije životne dobi, ostaju ugodno iznenađeni kad vide da žena upravlja autobusom. Ovim putem poručujem svim ženama, ako su imalo zainteresirane za ovaj posao i ne boje se biti u prometu, da dođu raditi kao vozačice - rekla je Magdalena Andrić, koja je postala vozačica autobusa u ZET-u nakon što je 15 godina također radila terenski posao koji je uključivao kontakt s ljudima.

Foto: PR

Ukupno 278 žena u ZET-u rade kao vozačice tramvaja ili autobusa, odnosno kao kontrolorke karata.

- Od početka sam željela biti vozačica kamiona jer i drugi članovi moje obitelji rade taj posao. Zapravo, želja i ljubav prema kamionima dovela me je tu gdje jesam. Volim ovaj posao jer ni jedan dan nije isti - uvijek je to neki drugi auto ili drugačiji prekršaj - rekla je Kristina Dragić, prva vozačica pauk vozila u podružnici Zagrebparking.

Foto: PR

- Različiti strojevi mi nisu nepoznanica, a posao vozačice čistilice mi se svidio jer ne ovisim ni o kome. Imam svoju čistilicu, održavam grad čistim i usmjerena sam na čišćenje svog dijela terena. Najviše mi je drago kada me prolaznici na ulici pozdrave i mahnu mi - dodala je Sanja Turk, zaposlena kao vozačica čistilice u podružnici Čistoća, čiji posao je strojno čišćenje gradskih trgova i ulica.

Foto: PR

- Vožnja velikog kamiona, kao što su to kamioni Čistoće, daje mi osjećaj da radim nešto ljudima važno. Nakon pet godina rada u računovodstvu, shvatila sam da taj posao nije za mene. Volim svoje sadašnje dinamično radno okruženje i terenski rad - istaknula je Rozalija Bakšaj Hercigonja, koja je uredski posao zamijenila volanom, kao jedna od tri radnice u podružnici Čistoća koje voze kamione za prikupljanje otpada.

Foto: imphoto.hr@gmail.com

Iako za operativne poslove na razini Zagrebačkog holdinga najviše interesa pokazuju muškarci, niz je žena koje zajedno s njima svakodnevno pokreću grad.

Međunarodni dan žena prilika je za podsjetnik da su ravnopravnost spolova te zaštita od diskriminacije, kao i transparentna provedba javnih natječaja za posao na kojima se biraju najbolji kandidati i kandidatkinje, temeljne vrijednost Zagrebačkog holdinga i ZET-a.

Svi zainteresirani javne natječaje za zapošljavanje u Zagrebačkom holdingu ili ZET-u mogu pronaći na službenim web stranicama tvrtki.

Video o radnicama Zagrebačkog holdinga i ZET-a možete pogledati na službenoj gradskoj stranici, odnosno OVDJE.

